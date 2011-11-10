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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

صدیقی در گفتگو با مهر:

جشن عمومی عید غدیرخم در مسجد الغدیر زاهدان برگزار می شود

جشن عمومی عید غدیرخم در مسجد الغدیر زاهدان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی مسجد الغدیر زاهدان گفت: جشن محوری عید غدیر خم ویژه عموم مردم 24 آبان ماه در این مسجد برگزار می شود.

محمد باقر صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این جشن از استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام عالی از علمای فرهیخته و کارشناس برنامه سمت خدا در شبکه سوم سیما جهت سخنرانی دعوت به عمل آمده است.

وی گفت: حاج آقای گلاب گیر از مداحان برگزیده شهر مشهد مقدس نیز در این جشن حضور خواهند داشت.

وی اجرای تواشیح و توزیع کفش به مدعوین، توزیع نان صلواتی در سطح شهر زاهدان، اهدا جوایز به کسانی که به سوالات سخنران پاسخ دهند و همچنین اهدا جوایز مسابه 14 سوال 14 جایزه را از عمده برنامه های این جشن عنوان کرد.

مسئول کانون فرهنگی مسجد الغدیر زاهدان بیان داشت: این برنامه با پذیرایی شام مهمانان به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 1456691

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