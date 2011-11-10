به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل دهستانی تصریح کرد: همه واحدهای زیرزمینی و طبقه فوقانی با پیگیری‌های جدی از سوی اتحادیه و در یک بازه زمانی 3 ماهه جمع‌آوری شدند و در حال حاضر فقط 3 واحد با اخذ پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نظر مساعد دادستانی در این وضعیت در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: بیشترین مشکلات اتحادیه مربوط به سازمان بهداشت بوده است زیرا این دستگاه همکاری لازم در خصوص استعلامات را با ما ندارد و امیدوارم با توجه جلسات متعدد این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود.

دهستانی تصریح کرد: مراجعات پر تنش و متعدد روزانه به خاطر پلمپ واحدهای دارای پروانه معتبر یکی از مشکلات اتحادیه است.

رئیس اتحادیه چایخانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی مشهد در خصوص آموزش واحدهای صنفی تحت پوشش خود گفت: ما همیشه در بحث آموزش پیشگام بوده‌ایم و در سال جاری طی دو مرحله برای اعضای خود کلاس‌های آموزش بهداشت برگزار کرده‌ایم.