ورود 4محصول نانویی به بازار/ از اسپری ترمیم زخم تا فوم ضدعفونی کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محصولات مبتنی بر فناوری نانو بــرای دریافت این مجوزها ملزم به دریافت تاییدیه نانو مقیاس از موسسه خدمات فناوری تا بازار هستند در این راستا برخی از محصولات نانویی موفق به اخذ تاییدیه نانو مقیاس از این موسسه شدند.
این محصولات که در حوزه بهداشتی هستند، پس از بررسی های نهایی، توانستند تاییدیه موقت عرضه در داروخانه ها را از سوی کمیته فنــــاوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کنند.
این محصولات متعلق به 2 شرکت کیتوتک و نانونصب پارس هستند که شامل انواع اسپریها و فومهای ضدعفونی کننده زخم و سوختگی و برخی محلولهای ضدعفونی کننده بیمارستانی می شوند.
محصولات تایید شده شرکت "کیتوتک" شامل محلول و فوم ضدعفونی کننده موضعی، اسپری شستشودهنده ضدمیکروبی زخم و سوختگی، محلول شستشودهنده ضدمیکروبی سطوح و زمین بیمارستانی و وسایل و تجهیـزات بیمارستانی تحت عنوان silvosept و محصولات تایید شده نانو نصب پارس شامل محلول ضـدعفونیکننده سطوح بیمارســتانی شرکت نانونصبپارس تحت عنوانNanocid L2000 می شود.
سازگار با محیط زیست، اختلاط پذیری آسان، عدم خوردگی فلزات، بدون بو، بدون آسیب به پوست در صورت تماس و جایگزینی مناسب کلیه نگهدارنده های شیمیایی از جمله مزایای این محصول است.
مجوزهای بهداشتی این 4 محصول اولین تاییدیه های صادر شده از ســـوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای محصولات نانویی محسوب می شوند که به دنبال تشکیل و ایجاد سازوکارهای جدید کمیته فناوری نانو این وزارتخانه صادر شده است. این تاییدیه موقتی بوده و دارای اعتبار محدود 3 ماهه هستند.
دکتر سهیلا سلحشور کردستانی - مجری برخی از این طرحهای نانویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اسپری شستشو دهنده ضدمیکروبی زخم وسوختگی توضیح داد: این اسپری به منظور ضد عفونی کردن انواع زخم های بستر، دیابتیک و زخمهای پس از عمل جراحی به کاربرده می شود.
وی فاقد سمیت سلولی، بدون الکل و فاقد حساسیت را از مهمترین مزایای این اسپری نام برد و خاطر نشان کرد: این اسپری با استفاده از نانو ذرات نقره تولید شده و قادر است از رشد انواع ویروسها چون H1N1 ، HIV و هپاتیت B بر روی زخم و محل سوختگی جلوگیری کند.
سلحشور با بیان اینکه محلول شستشو دهنده ضدمیکروبی سطوح و زمین بیمارستانی و وسایل و تجهیـزات بیمارستانی با عنوان silvosept عرضه خواهد شد، اظهار داشت: این محصول یک محلول ضدعفونی کننده حاوی نانو نقره است که برای ضد عفونی کردن و شستشو مورد استفاده قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه این محلول مانع رشد انواع قارچ و باکتری می شود، ادامه داد: این محلول بدون آسیب رسانی به باکتری های هوازی و مفید بدن می تواند ویروس به ویژه ویروسهای آنفولانزای نوع A، HIV و هپاتیت نوع B را از بین ببرد.
وی با اشاره به کاربردهای این محلول گفت: از این محلول می توان برای ضد عفونی کردن سطوح و تجهیزات کلیه مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین دستها استفاده کرد.
سلحشور گفت: محلول ضـدعفونیکننده سطوح بیمارســتانی شرکت نانونصبپارس تحت عنوانNanocid L2000 عرضه می شود. این محلول حاوی نانو ذرات نقره است و به عنوان عامل ضد باکتری و قارچ بدون ایجاد مقاومت در میکروارگانیزمها می تواند عوامل آلودگی را رفع کند.
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