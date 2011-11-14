ورود 4محصول نانویی به بازار/ از اسپری ترمیم زخم تا فوم ضدعفونی کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محصولات مبتنی بر فناوری نانو بــرای دریافت این مجوزها ملزم به دریافت تاییدیه نانو مقیاس از موسسه خدمات فناوری تا بازار هستند در این راستا برخی از محصولات نانویی موفق به اخذ تاییدیه نانو مقیاس از این موسسه شدند.

این محصولات که در حوزه بهداشتی هستند، پس از بررسی های نهایی، توانستند تاییدیه موقت عرضه در داروخانه ها را از سوی کمیته فنــــاوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کنند.



این محصولات متعلق به 2 شرکت کیتوتک و نانونصب پارس هستند که شامل انواع اسپریها و فومهای ضدعفونی کننده زخم و سوختگی و برخی محلولهای ضدعفونی کننده بیمارستانی می شوند.



محصولات تایید شده شرکت "کیتوتک" شامل محلول و فوم ضدعفونی کننده موضعی، اسپری شستشو‌دهنده ضدمیکروبی زخم و سوختگی، محلول شستشودهنده ضدمیکروبی سطوح و زمین بیمارستانی و وسایل و تجهیـزات بیمارستانی تحت عنوان silvosept و محصولات تایید شده نانو نصب پارس شامل محلول ضـدعفونی‌کننده سطوح بیمارســتانی شرکت نانونصب‌پارس تحت عنوانNanocid L2000 می شود.



سازگار با محیط زیست، اختلاط پذیری آسان، عدم خوردگی فلزات، بدون بو، بدون آسیب به پوست در صورت تماس و جایگزینی مناسب کلیه نگهدارنده های شیمیایی از جمله مزایای این محصول است.



مجوزهای بهداشتی این 4 محصول اولین تاییدیه های صادر شده از ســـوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای محصولات نانویی محسوب می شوند که به دنبال تشکیل و ایجاد سازوکارهای جدید کمیته فناوری نانو این وزارتخانه صادر شده است. این تاییدیه موقتی بوده و دارای اعتبار محدود 3 ماهه هستند.