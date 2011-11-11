ضریح حرم مسلم بن عقیل مهمان حضرت عبدالعظیم/ تعویض پرده کعبه

ضریح حرم مسلم بن عقیل مهمان حضرت عبدالعظیم(ع)

با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (نهم ذیحجه و روز عرفه) بنا به سنت دیرینه هیئت های عزاداری از سراسر کشور به مدت سه شب از پنجشنبه شب، 12 تا شنبه 14 آبانماه بعد از نماز مغرب و عشاء، در قالب دسته های سوگوار به حرم مطهر مشرف شده و به برگزاری مراسم عزاداری پرداختند.

همچنین ضریح جدید مسلم بن عقیل در ایام شهادت وی با انتقال و استقرار در محل حوض صحن مصلای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، 3 شبانه روز مهمان این مکان شد.

ساخت ضریح جدید حرم مطهر مسلم (ع) چندی قبل از سوی عراقی‌ها به ایران ارائه شد. جنس بدنه ضریح تا زیر تاج از استیل و قسمت تاج به بالا از چوب ساج است که در ساخت آن بالغ بر دو هزار و 400 کیلوگرم نقره، 15 کیلوگرم طلا و 900 کیلوگرم مس به کار رفته است. ضریح فعلی حضرت مسلم (ع) در اصل ضریح قدیمی تعویضی حضرت ابوالفضل (ع) است که بیش از 70 سال قدمت دارد.

واحد تحقیقات اوقاف در 16 استان کشور راه اندازی شده است

باقر صباغیان مدیرکل تحقیقات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: تحقیق در سازمان اوقاف به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی و سنجش تلقی می شود و تمام اجزای دیگر سازمان باید خود را با این محک هماهنگ کنند و به منظور نظارت بر فعالیت متولیان وقف تا کنون 16 واحد تحقیقاتی در ادارات اوقاف استانهای کشور راه اندازی شده است.



وی عمل به نیات واقفین را از وظایف شرعی و قانونی متولیان وقف دانست و افزود: صیانت از امانت وقف و عمل به نیات واقفان از تاکیدات مهم رهبری است و همه وظیفه داریم در امانتداری بکوشیم و به رسالت خطیر خود به خوبی عمل کنیم.

پرده کعبه تعویض شد

پرده خانه خدا صبح شنبه 14 آبان که براساس تقویم عربستان نهم ذیحجه همزمان با روز عرفه است طی مراسمی تعویض و پرده نو جای پرده سال قبل را گرفت.

بافت و آماده سازی پرده کعبه با دست و ماشین حدود 8 ماه طول می‌کشد. پوشش کعبه از حریری به ارتفاع 5/ 6 متر و عرض 5/3 متر منقش به آیات الهی و تزئینات اسلامی با طلا و نقره است. این پرده با همکاری کارخانه‌های داخل و خارج عربستان تهیه ‌می‌شود و پارچه حریر این پرده را هر سال یکی از کشورها هدیه ‌می‌کند؛ پرده قبلی نیز به رؤسا و سران کشورهای اسلامی اهدا می‌شود.

نخستین کسی که خانه کعبه را پرده پوشانید "تبع حمیری" پادشاه یمن بود. در دوران عباسی خادمان کعبه از انبوهی پرده‌ها بر روی کعبه شکایت کردند و گفتند بیم آن می‌رود که خانه صدمه ببیند. مهدی عباسی خلیفه مسلمین دستور داد پرده‌ها را بردارند و تنها یک پرده بر آن بگذارند و سالی یک بار آن را عوض کنند این سنت تا به امروز ادامه دارد.





طرح طبقه‌بندی قاریان و ادامه تحصیل و رتبه‌بندی

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سفر حج در سرزمین منا به ‌سر می‌برد، در دیدار با قاریان برتر ایران گفت: طرح طبقه‌بندی قاریان و ادامه تحصیل و رتبه‌بندی آنان اجرا می‌شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی از نظر قرائت قرآن در سطح مناسبی قرار دارد و می‌توان پیام جمهوری اسلامی را از طریق قرائت قرآن زیبا به کشورهای دیگر صادر کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین افزود: ‌از طریق رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سعی می‌شود قاریان جمهوری اسلامی در مناسبت‌های فرهنگی و مراسم هفته‌‌ فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور در کنار سایر گروههای فرهنگی و هنری حضور داشته و پیام انقلاب اسلامی را از این طریق به کشورهای دیگر ابلاغ کنند.

مراسم رونمایی ساخت ضریح حبیب بن مظاهر برگزار شد

به همت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز و با کمک شهروندان، همزمان با فرا رسیدن روز عرفه عملیات احداث ضریح حبیب بن مظاهر در مهرشهر کرج با حضور مسئولان آغاز شد.

تحویل در محل ساخت ضریح در مهرشهر، مراجعه به سایت ستاد بازسازی عتبات عالیات و تکمیل فرم مشارکت و واریز به شماره حساب 0106355606004 بانک ملی از راه های ارائه نذورات برای ساخت این ضریح است.



نقد و بررسی کتاب "روحانیت و سیاست"



نشست نقد و بررسی کتاب "روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها" نوشته عبدالوهاب فراتی که به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است، در روز یکشنبه 15 آبانماه در سرای اهل قلم برگزار ‌شد.

قرائت دعای روحبخش عرفه همزمان با روز عرفه(9 ذیحجه) مراسم با شکوه و معنوی قرائت دعای عرفه امام حسین(ع) 15 آبانماه در کشور برگزار شد.



همچنین در روز دوشنبه 16 آبانماه مردم مسلمان ایران عید قربان را جشن گرفته و نماز عید را در سراسر کشور برپا کردند.



طرح "تلفنی حافظ قرآن شوید" تمدید شد

دارالقرآن خانه کارگر با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت بیش از 10 میلیون حافظ، دوره جدید ثبت نام طرح" تلفنی حافظ قرآن شوید" در سطح کشور آغاز کرده است.

این طرح به صورت دو، یا سه و چهار ساله برگزار می‎شود که علاقمندان حفظ قرآن کریم پس از ثبت نام و دریافت برنامه و بسته کمک آموزشی اقدام به حفظ قرآن می‎کنند. سپس استادان پشتیبان این مرکز هفته‏ای دومرتبه با منازل آنان تماس گرفته و ضمن پیگیری برنامه حفظ به آنان آموزش می‎دهند.



متقاضیان می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0216697001 تماس بگیرند.



آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن دانش آموزان و فرهنگیان

طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان با عنوان "نور" به طور رسمی با حضور رئیس جمهور در صبح سه شنبه 17 آبانماه در سالن بزرگ وزارت کشور آغاز شد.

شیوه نامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم ، تهیه و از طریق ریاست جمهوری ابلاغ شد.

ظرفیت این طرح در حال حاضر 2 میلیون بوده و قرار است طی 5 سال این ظرفیت به 10 میلیون افزایش پیدا کند.

حفظ قرآن کریم از نیم جزء تا کل قرآن و همچنین شناسایی ظرفیت های دانش آموزان از مقطع دبستان تا پیش دانشگاهی از جمله ویژگی های اجرای این طرح است.

برگزاری همایش "ولایت، انتظار، زنان منتظر"





حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در همایش "ولایت، انتظار، زنان منتظر" که روز سه شنبه 17 آبانماه با حضور بانوان فرهیخته در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، افراط و تفریط در مسئله غدیر را زیانبار دانست و گفت: نباید به بهانه وحدت، غدیر به دست فراموشی سپرده شود و نباید به بهانه ترویج غدیر، وحدت امت اسلامی بهم بخورد.

وی غدیر، عاشورا و انتظار را سه موضوع حیاتی مکتب اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: دشمنان در طول تاریخ برای تضعیف این سه موضوع بسیار مهم سرمایه‌گذاری کلانی انجام دادند و اگر این سه موضوع را به خوبی بفهمیم و به درستی ترویج کنیم، کاری از استکبار ساخته نخواهد بود.

بررسی فلسفه هنر اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای حکمت متعالیه

نشست "فلسفه هنر اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای حکمت متعالیه" به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با سخنرانی دکتر محمدرضا مصطفوی در روز چهارشنبه 18 آبانماه در "پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ" قم برگزار شد.

گروه تخصصی مبانی فقهی هنر تشکیل می‌شود

حجت الاسلام مهدی علیزاده، مشاور رئیس فرهنگستان هنر از تشکیل "گروه تخصصی مبانی فقهی هنر" در این فرهنگستان خبر داد.

نشست مقدماتی برای تعیین اعضای این کارگروه با حضور نمایندگانی از مراکز مختلف فرهنگی- هنری کشور عصر چهارشنبه 18 آبان در فرهنگستان هنر برگزار شد.