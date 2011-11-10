برنامه "شاهدان قدسی" ویژه یادواره شهدای روحانی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آصفی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی و اطلاع رسانی یادواره شهدای روحانی خراسان اظهار کرد: در بخش های مختلف برنامه های رادیو امکان ارتباط زنده با یادواره شهدای روحانی خرسان فراهم شده است.

آصفی ابراز امیدواری کرد که برخی از سخنرانی های این یادواره از شبکه های سراسری رادیو پخش شود.

قائم مقام صدا و سیمای خراسان رضوی نیز از حضور مؤثر رسانه استانی در برگزاری شایسته یادواره شهدای روحانی استان خبر داد.

علی مقدسی با بیان اینکه معاونت های صدا و سیمای خراسان رضوی با تولید برنامه های مختلف به استقبال این یادواره رفته است، از تمامی دستگاه های مرتبط با امر اطلاع رسانی در این یادواره درخواست کرد همکاری لازم را با رسانه استانی داشته باشند.

معاون سیمای مرکز خراسان رضوی نیز از فهرست تولیدات ویژه با محوریت شهدای روحانی در این مرکز خبر داد.

علیرضا آینه دار افزود: برنامه های مرتبط دیگری نیز در دست آماده شدن است که در طول ماه های آینده پخش خواهد شد.

آینه دار با بیان اعلام آمادگی شبکه های 4 سیما و شبکه شما برای پوشش برنامه های این یادواره افزود: در کنداکتور برنامه های سیما پخش تیزر و استفاده از زیرنویس درنظر گرفته شده است.

جانشین معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان رضوی از پوشش کامل یادواره شهدای روحانی در بخش های مختلف خبری رسانه استانی خبر داد.

صادق حاتمی ابراز امیدواری کرد که برخی از این گزارشها از بخش های خبر سراسری نیز پخش شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با تشکر از صدا و سیمای خراسان رضوی و همچنین جراید استان در انعکاس مطلوب اخبار این یادواره ،ابراز امیدواری کرد از برنامه های این یادواره در حوزه های دیداری، شنیداری و مکتوب ،تولیداتی فاخر تهیه شود که در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سردار محمد احراری رسانه را بستری مناسب برای ترویج و نشر فرهنگ شهادت و ایثار دانست و با انتقاد از آماده نبودن فضای تبلیغات محیطی برای این یادواره، خواستار همکاری تمامی دستگاه های مسئول در هر چه باشکوه تر این یادواره شد.

در این نشست نمایندگانی از ادارات و رسانه های مکتوب استان به بیان گزارش هایی از اقدامات صورت گرفته در هرچه بهتر برگزار شدن این یادواره پرداختند.