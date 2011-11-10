مستند "ملف گند" در آلمان به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند به کارگردانی فیلمساز جوان سینمای ایران محمود رحمانی بعد از به دست آوردن جایزه ویژه هیئت داوران هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورمبرگ آلمان، در جدیدترین نمایش بین المللی خود و با حضور کارگردان آن، در بخش مسابقه اصلی بیست و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند کاسل در آلمان به روی پرده می رود.

جشنواره کاسل یکی از مهمترین جشنواره های مستند در دنیاست و صرفا پذیرای فیلمهایی است که در شکل خود دست به نوآوری زده باشند و به همین دلیل حضور مستندسازان در این جشنواره را دشوار کرده است.



مستند «ملف گند» که فیلمی تجربی است و با مدت زمان 53 دقیقه به تهیه کنندگی حوزه هنری خوزستان ساخته شده، فاقد هر گونه مونتاژ بوده و در نوع خود کم نظیر است، این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران در بیست و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند کاسل آلمان حضور دارد.



جشنواره فیلم مستند کاسل دو جایزه کلید طلایی و هرکول طلایی را به فیلمهایی اهدا می کند که از مرزهای رسمی سینما عبور کرده اند و دست به اقدامات تعجب آور اما در خدمت سینما و البته ماهرانه زده اند، این فیلمها همچنین باید به موقعیت و به نقاط عطف و پیچیده بصری دست پیدا کرده باشند.



امسال از سوی مستندسازان سراسر جهان دو هزار و 500 فیلم به دفتر جشنواره بین المللی فیلم مستند کاسل ارسال شده که 290 فیلم برای شرکت در بخشهای مختلف جشنواره انتخاب شده است.



این جشنواره در روزهای 17 تا 22 آبان ماه جاری (هشت الی 13 نوامبر 2011) در شهر کاسل در کشور آلمان برگزار می شود.