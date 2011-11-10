37 محفل انس با قرآن کریم در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

سعید صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 37 محفل معنوی انس با قرآن کریم براساس سهمیه سال 90 در شهرستان های زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش، نیکشهر، زهک، دلگان، کنارک و میرجاوه به همت دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان ها برگزار می شود.
وی گفت: تاکنون 25 محفل معنوی انس با قرآن کریم در شهرستانهای سیستان و بلوچستان برگزار شده و 12 محفل دیگر نیز باید تا پایان سال جاری در این شهرستان ها برگزار شود.
وی افزود: محافل قرآنی با حضور قاریان و حافظان استانی و منطقه ای قرآن کریم و با تجلیل از قاریان و حافظان و قرآن پژوهان برگزار شده است.
کارشناس تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: بهره مندی از معانی و مفاهیم قرآن کریم، ایجاد زمینه مناسب برای ارائه آموزه های قرآنی، آشنایی با رهنمودهای انسان ساز اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ایجاد زمینه انس و الفت با قرآن از اهداف برگزاری این محافل است.
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