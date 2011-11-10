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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

هفته آینده در مشهد/

مراسم تجلیل از برترین‌های اخلاق فوتبال کشور برگزار می‌شود

مراسم تجلیل از برترین‌های اخلاق فوتبال کشور برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: طی روزهای شنبه و یکشنبه آینده در مشهد برترین‌های اخلاق فوتبال کشور معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برترین‌های اخلاق فوتبال کشور، شنبه و یکشنبه هفته آینده در هتل قصر مشهد برگزار می‌شود.

در این مراسم که برای دومین بار در مشهد برگزار خواهد شد، علاوه بر تجلیل از چهره‌های بااخلاق فوتبال، از برترین‌های اخلاق فوتبال خراسان رضوی هم تقدیر می‌شود.
 
بر اساس این گزارش، خداداد عزیزی به عنوان مربی، سعید خانی و سعید فاطمی به عنوان بازیکن و سید مهدی قیاسی به عنوان پیشکسوت برگزیدگان اخلاق فوتبال خراسان را تشکیل می دهند.
 
همچنین از سیدکاظم غیاثیان، سیدرضا عطارزاده حسینی و سیدمصطفی حقیقی هم بعنوان سادات تجلیل می‌شود.
 
گفتنی است با ابلاغ علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، حجت السلام ناصری پور (قائم مقام باشگاه ابومسلم) به عنوان دبیر نخستین هم‌اندیشی اخلاق در فوتبال منصوب شد.
 
کد مطلب 1456715

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