به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام ولی الله مصائبی ظهر امروز در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌ های دینی استان کردستان اظهارداشت: قمه ‌زنی و گل ‌گیری از جمله آسیب‌های عزاداری است که سالانه در برنامه ‌های ایام تاسوعا و عاشورا در مراسم عزاداری دیده شده و از این ‌رو باید امسال از این آسیب‌ ها جلوگیری شود.

وی افزود: مجالس عزاداری ائمه اطهار به آسیب شناسی نیاز دارد و باید در این راستا همفکری و هماهنگی لازم انجام شود تا از انجام اعمال ناپسند در این ایام جلوگیری شود.

وی همچنین ایجاد تعادل و هماهنگی برای استفاده از مداحان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: باید از مداحان توانمند بومی و غیربومی در برنامه‌های ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا استفاده شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: آنچه که موجب برگزاری باشکوه‌ تر برنامه‌های ایام محرم می ‌شود همکاری و مشارکت بازاریان و اصناف در ایام تاسوعا و عاشورا است.

حجت‌ الاسلام مصائبی با اشاره به اینکه صدا و سیما باید با پوشش مناسب خبری بتواند برنامه‌های این ایام را منعکس کند، ادامه داد: توزیع تراکت و بسته‌های فرهنگی در این ایام نیز از موارد لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: اعزام بازرسان در ایام محرم از سوی شورای هیئت های مذهبی استان کردستان نیز برای جلوگیری از آسیب‌ها در این ایام انجام می ‌شود.

وی پررنگ کردن فعالیت‌های امر به معروف و نهی از منکر و حمایت بازرگانی در راستای توزیع نذورات را نیز خواستار شد و بر توجه به این مهم نیز تاکید کرد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان فلسفه تشکیل ستاد شئون را برنامه ‌ریزی برای برگزاری برنامه ‌های مناسبتی ذکر کرد و گفت: باید در این راستا اعضای ستاد با هم در تعامل باشند.

عضو ستاد شئون مناسبت‌های مذهبی استان کردستان نیز در این جلسه بر فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در برنامه‌های محرم تاکید کرد و گفت: برگزاری برنامه ‌های دینی و مذهبی نیازمند مشارکت مردم و برنامه ‌ریزی مطلوب از سوی مسئولان است.

حجت الاسلام فرضی با اشاره به اینکه ایام محرم یکی از مناسبت ‌های دینی و مذهبی مهم محسوب می‌شود، افزود: در این ایام باید سعی شود با رضایت کامل زمینه مشارکت مردم به ویژه بازاریان را برای برگزاری هر چه بهتر برنامه‌های عزاداری و دستجات سینه ‌زنی فراهم کرد.

حجت‌الاسلام حسینی دیگر عضو ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان کردستان در این جلسه یادآور شد: همه انسان‌ها از امام حسین (ع) درس می ‌گیرند و حضور اهل تسنن و تشیع در برنامه‌ها در کنار هم لازم است و باید به‌گونه ‌ای برنامه‌ ریزی شود که خواهران و برادران تشییع و تسنن در کنار هم از برنامه‌های ایام محرم بهره ‌مند شوند.

وی بیان داشت: نگه داشتن احترام عزاداری با کاهش آسیب ‌ها نیز امری ضروری است و باید مجالس عزاداری از بدعت‌ ها و تحریف‌ ها پاک شود.

نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌های ارشاد اسلامی در ایام محرم در استان بیان کرد: این اداره کل نیز در ایام محرم 11 برنامه متنوع را در سطح استان برگزار می‌ کند.

کامل گلباغی اعلام کرد: از جمله این برنامه‌ها برگزاری جشنواره و همایش شعر عاشورایی، برگزاری مراسم تعزیه‌ خوانی، مسابقات وبلاگ ‌نویسی و توزیع اقلام فرهنگی است.

وی آشنایی جوانان با قیام عاشورا را نیازی ضروری بیان کرد و گفت: توجه به برنامه‌های ایام محرم و آشنا کردن جوانان با این ایام وظیفه‌ ای همگانی است.

در این جلسه اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌ های ایام محرم اعلام کردند.