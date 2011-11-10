استان سمنان به اندازه کشور انگستان مساحت دارد/ مسئولان وحدت داشته باشند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست نخبگان و منتخبان استان سمنان با بیان اینکه دولت های نهم و دهم خدمات شایان توجهی به استان سمنان داشته اند گفت: یکی از انتقادات ما به دولت این است که تاکنون مصوبات سفرهای استانی اجرا نشده لذا امیدوارم منابع تامین و مصوبات به صورت کامل انجام شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان در میان 5 استان برتر کشور از نظر مساحت قرار دارد افزود: این استان حتی به اندازه کل کشور انگلستان مساحت دارد و این شاخص مساحت باید در همه برنامه ریزی ها و بودجه بندی لحاظ شود.

نماینده مردم سمنان با تاکید بر اینکه مشکل مهم مردم سمنان بحث آب است گفت: مردم ما خواستار آن هستند که سرریز آب دریای خزر به استان سمنان منتقل شود.

کواکبیان همچنین با تاکید بر اینکه استان سمنان بین الحرمین است ، افزود: مسئولان کشوری باید توجه بهتر به این استان داشته باشند و از آنان می خواهیم بودجه خوبی برای آزادراه حرم تا حرم اختصاص دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جناح های مختلف و روسای قوا در شرایط فعلی که تهدیداتی برعلیه کشورمان وجود دارد باید با هم وحدت داشته باشند گفت: معتقدم رئیس مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر ذره ای از ولایت و رهبری عدول نکرده که این باعث افتخار ما است.

وی با تاکید بر اینکه نظام ولایی الگوی مردم سالاری دینی به شمار می رود گفت: هم اکنون دشمنان پرونده های حقوق بشر و تروریسم بر علیه ما مطرح می کنند لذا مسئولان ما باید با پیروی از ولایت فقیه در مقابل استکبار بایستند.