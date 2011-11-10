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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

کواکبیان:

استان سمنان به اندازه کشور انگستان مساحت دارد/ مسئولان وحدت داشته باشند

استان سمنان به اندازه کشور انگستان مساحت دارد/ مسئولان وحدت داشته باشند

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استان سمنان یکی از 5 استان پرمساحت کشور است، گفت: این استان با کشوری مانند انگلستان هم مساحت است که این شاخص باید در بودجه ریزی مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست نخبگان و منتخبان استان سمنان با بیان اینکه دولت های نهم و دهم خدمات شایان توجهی به استان سمنان داشته اند گفت: یکی از انتقادات ما به دولت این است که تاکنون مصوبات سفرهای استانی اجرا نشده لذا امیدوارم منابع تامین و مصوبات به صورت کامل انجام شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان در میان 5 استان برتر کشور از نظر مساحت قرار دارد افزود: این استان حتی به اندازه کل کشور انگلستان مساحت دارد و این شاخص مساحت باید در همه برنامه ریزی ها و بودجه بندی لحاظ شود.

نماینده مردم سمنان با تاکید بر اینکه مشکل مهم مردم سمنان بحث آب است گفت: مردم ما خواستار آن هستند که سرریز آب دریای خزر به استان سمنان منتقل شود.

کواکبیان همچنین با تاکید بر اینکه استان سمنان بین الحرمین است ، افزود: مسئولان کشوری باید توجه بهتر به این استان داشته باشند و از آنان می خواهیم بودجه خوبی برای آزادراه حرم تا حرم اختصاص دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جناح های مختلف و روسای قوا در شرایط فعلی که تهدیداتی برعلیه کشورمان وجود دارد باید با هم وحدت داشته باشند گفت: معتقدم رئیس مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر ذره ای از ولایت و رهبری عدول نکرده که این باعث افتخار ما است.

وی با تاکید بر اینکه نظام ولایی الگوی مردم سالاری دینی به شمار می رود گفت: هم اکنون دشمنان پرونده های حقوق بشر و تروریسم بر علیه ما مطرح می کنند لذا مسئولان ما باید با پیروی از ولایت فقیه در مقابل استکبار بایستند.

کد مطلب 1456722

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