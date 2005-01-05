قهرماني سخت است ولي دور ازدسترس نيست

ايمان مبعلي هافبك ملي پوش وتوانمند فولاديكي ازاركان اصلي قهرماني فولاد در نيم فصل بود. او در زير به سوالات خبرنگار "مهر" پاسخ مي دهد:

* قهرماني نيم فصل در رقابت هاي ليگ برتر بايد براي شما تجربه جالبي باشد؟

** بله دقيقا همانطوري است كه مي گوييد. بعد از 5 سال سابقه حضور در باشگاه فولاد اين قهرماني واقعا لذت بخش بود وتوانستيم انگيزه مان را افزايش دهيم . در همين جا قهرماني را به طرفداران فولاد كه در تمام ايران حضوردارند تقديم مي كنم و اميدوارم توانسته باشم مانند سربازي درخدمت آنها و فوتبال جنوب باشم.

* آيا فكر مي كنيد با اين نتايج ديگر مشكلي براي آينده نداشته باشيد؟

** قهرمان شدن كاري است بس بزرگ كه بزرگترين ضرراش پوشانده شدن نقاط ضعف است. فكر مي كنم در طول اين نيم فصل چند باخت بد داشتيم كه دليل آن نيز غرور كاذب و دست كم گرفتن حريفان بود كه اميدوارم ديگر تكرار نشود.

* چه عواملي را در اين قهرماني تاثير گذار مي دانيد؟

** باور كنيد صميمت ميان بازيكنان در اين چند سال در تيم فولادبي سابقه بوده است . افراد حاضربرروي نيمكت و داخل زمين يكدل بودند و همدلي ميان كادر فني و بازيكنان توانست كمك شاياني به ما كند.

* بعد از چند پنالتي كه خراب كردي توانستي حساس ترين پنالتي نيم فصل را براي فولاد به گل تبديل كني؟

** بعد ازاينكه 5 پنالتي را در طول اين مسابقات از دست دادم دادم استرس عجيبي در درونم براي زدن پنالتي بوجود آمد. اما با اين حال زماني كه توپ را برداشتم ومربيان هم اجازه دادند تا زننده ضربه پنالتي باشم پشت توپ رفتم و خوشحال شدم كه طلسم پنالتي خراب كردن فولاد راخودم شكستم.

* به نظر مي رسد فولاد در اين فصل به يك ثبات تيمي دست يافته است؟

** فكر مي كنم حمايت آقاي وردي نژاد به عنوان مدير شركت فولاد از فوتبال اهواز و سرمايه گذاري ايشان بر وي جوانان مهمترين عامل موفقيت فولاد در چند سال اخير به خصوص امسال بوده است و دركنار اين عامل مي توان از مديريت وكادر فني به عنوان ديگرعوامل نام برد.

* در اين مدت با فرانچچ مشكلي نداشتيد ؟

** نه او مانند پدري مهربان براي مجموعه بازيكنان بود و حتي مواقعي يا فريادهايش به ما انگيزه مي داد. بازيهاي اين فصل نشان داد كه كادر فني خوب عمل كرد و جا دارد از عبدالله ويسي كه مانند برادري بزرگتر در خدمت بازيكنان بود تشكر كنم . فكر مي كنم با ايجاد رقاقت در تيم ثمره تلاش مان را ديديم.

* از قرار معلوم ديگرهيچ مشكلي بين ملي پوشان وكادر فني نبود؟

** امسال هيچ مشكلي در اين خصوص نبود و با تلاش كادر فني و ايجاد رفاقت اين موضوع كلا بر طرف شد و يا اينكه بيشتر از همه به ما فشار مي آمد وحتي مربي سرمان داد مي زد اما غير ملي پوشان احترام ما را داشتند.

* فكر مي كني فولاد بتواند قهرماني را در پايان فصل بدست بياورد؟

- هنوز 15 هفته تا پايان فصل باقي مانده و تمام اين صحبت ها گمان است. اما با اين حال فكر مي كنم فولاد كارش مشكل تر از گذشته است و بايد براي قهرماني بجنگيم چرا كه مهم هدف است و تلاش مان براي اين مهم لذت بخش خواهد بود. چون فكر مي كنم قهرماني سخت است ولي دور از دسترس نيست.