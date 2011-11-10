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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

نمکیان:

88 درصد خانوارهای استان کرمانشاه سرشماری شده‌اند

88 درصد خانوارهای استان کرمانشاه سرشماری شده‌اند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه گفت: 88 درصد خانوارهای استان کرمانشاه در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن آمارگیری شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان نمکیان گفت: از آغاز اجرا عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا پایان روز شانزدهم اجرا طرح از 88 درصد خانوارهای استان سرشماری به عمل آمده است.

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 در استان کرمانشاه افزود: طی این مدت 481 هزار و 203 خانوار در سطح استان فهرست نویسی شده و از این تعداد برای 447 هزار و 179 خانوار فرم های شماره دو و سه تکمیل شده است.

وی گفت: در این مدت هفت درصد خانوارها هنگام مراجعه ماموران غایب بوده اند که در روزهای آینده پرسشگران مجددا به درب منازل آنها مراجعه کرده و نست به تکمیل فرم های مربوطه اقدام می کنند.

نمکیان با اعلام پایان عملیات میدانی سرشماری در شهرستان سرپل ذهاب، گفت: پیش بینی می شود در دیگر شهرستانها نیز این عملیات در موعد مقرر به پایان برسد.

وی در پایان با اشاره به تعامل و همکاری خوب مردم در اجرا این طرح، از آنان خواست در روزهای آتی نیز این همکاری را با مامورین سرشماری داشته باشند.

کد مطلب 1456730

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