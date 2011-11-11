سیدمصطفی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما یک روز پس از تیم ذوب آهن راهی دمام عربستان شده است و از جمعه شب مسابقه خود را در چارچوب مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا آغاز می کند.

وی افزود: حریفان ما در مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا همگی قدرتمند هستند. نماینده عربستان در گروه ما قهرمان باشگاه‌های این کشور است و نماینده لبنان هم عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد. با این حساب گروه ما سخت‌تر از گروه ذوب آهن است.

مربی تیم هندبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: هر چند تمرینات خود را زود آغاز کردیم اما 9 بازیکن ما تیم ملی را در مسابقات هندبال انتخابی المپیک همراهی کردند و ناچار بودیم در غیاب آنها مراحل آماده سازی تیم را با هفت بازیکن پیگیری کنیم. به نظرم بازیکنان ملی پوش سپاهان خسته هستند اما با این حال همراه ما به عربستان آمدند.

وی ادامه داد: نمی گویم تیم بهم ریخته است اما آن تیمی نیست که دوست داشتیم در مسابقات آسیایی عربستان شرکت کند. با این حال تمامی این اتفاقات را به فال نیک می گیریم و به کسب سکو و بهترین نتیجه در مسابقات آسیایی فکر می کنیم.

غلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه نتوانستیم از بازیکن خارجی استفاده کنیم، این در حالی است که تقریبا همه تیم‌های حاضر در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا از بازیکن خارجی استفاده می کنند و حتی برخی بیشتر بازیکنان‌شان تبعه کشورهای اروپایی هستند.

وی با بیان اینکه به جای استفاده از بازیکن خارجی از مربی خارجی استفاده می کنیم، گفت: مدتی است از حضور یک مربی مطرح مصری در ترکیب تیم‌مان استفاده می کنیم. "احمد بلال" مربی بسیار خوبی است و در این مدت توانسته از نظر تکنیک و تاکتیک و حتی مسائل روحی روی بازیکنان ما تاثیر مثبت بگذارد.

مربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان تصریح کرد: کسب سکوی اول در مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا سخت است. این در حالی است که تیم اول قاره آسیا جواز حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان را کسب می کند. البته با توجه به اینکه مسابقات دور آینده قهرمانی باشگاه‌های جهان در قطر برگزار می شود این بار شاهد حضور دو تیم آسیایی در مسابقات خواهیم بود.

پانزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از 20 تا 30 آبان ماه در عربستان برگزار می شود.