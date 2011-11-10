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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

در نیمه نخست امسال/

15 هزار و 320 اشتراک جدید برق در اهواز واگذار شد

15 هزار و 320 اشتراک جدید برق در اهواز واگذار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق از واگذاری 15 هزار و 320 اشتراک جدید برق به متقاضیان شهرستان اهواز در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احسانی اظهار کرد: شهرستان اهواز هم اکنون دارای بیش از 430 هزار مشترک برق است که حدود 84  درصد آن را بخش خانگی، 12 درصد بخش تجاری و سه درصد آن را بخش عمومی تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف انرژی در شهرستان اهواز مربوط به بخشهای خانگی و صنعتی است، افزود: بخش خانگی اهواز به دلیل مصارف سرمایشی در تابستان بیشترین میزان مصرف برق را دارد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شهرستان اهواز تصریح کرد: در طول سالهای اخیر اجرای طرحهای ساماندهی شبکه برق موجب استقبال مردم و فروش چشمگیر انشعاب قانونی شده است به گونه ای که در طول سه سال اخیر که طرحهای ساماندهی شبکه در 42 منطقه روستایی و شهری شهرستان اهواز اجرا شده بیش از 140 هزار اشتراک برق به مردم واگذار شده است.

احسانی حضور واحدهای فروش و خدمات مشترکان شرکت و پست بانک در محل و نصب لوازم اندازه گیری متقاضیان در یک روز را موجب تسریع در واگذاری انشعاب و استقبال و همراهی مردم دانست. 
کد مطلب 1456738

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