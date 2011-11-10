15 هزار و 320 اشتراک جدید برق در اهواز واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احسانی اظهار کرد: شهرستان اهواز هم اکنون دارای بیش از 430 هزار مشترک برق است که حدود 84 درصد آن را بخش خانگی، 12 درصد بخش تجاری و سه درصد آن را بخش عمومی تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف انرژی در شهرستان اهواز مربوط به بخشهای خانگی و صنعتی است، افزود: بخش خانگی اهواز به دلیل مصارف سرمایشی در تابستان بیشترین میزان مصرف برق را دارد.



معاون فروش و خدمات مشترکین شهرستان اهواز تصریح کرد: در طول سالهای اخیر اجرای طرحهای ساماندهی شبکه برق موجب استقبال مردم و فروش چشمگیر انشعاب قانونی شده است به گونه ای که در طول سه سال اخیر که طرحهای ساماندهی شبکه در 42 منطقه روستایی و شهری شهرستان اهواز اجرا شده بیش از 140 هزار اشتراک برق به مردم واگذار شده است.



احسانی حضور واحدهای فروش و خدمات مشترکان شرکت و پست بانک در محل و نصب لوازم اندازه گیری متقاضیان در یک روز را موجب تسریع در واگذاری انشعاب و استقبال و همراهی مردم دانست.