نيويورك تايمز: معاون تحليل اطلاعات سيا منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل از روزنامه نيويورك تايمز، پوتر جي گاس رييس جديد سيا درصدد است تغييراتي را در آژانس اطلاعات مركزي آمريكا پديد آورد و اين تغييرات از اخراج "جامي ميسكيك" معاون تحليل اطلاعات سيا آغاز شد. سيا حدود يك هفته پيش معاون تحليل اطلاعات خود را اخراج كرد.

پورتر گاس حتي پيش از آنكه رياست سيا را برعهده گيرد و درآن زمان كه فقط يك نماينده كنگره بود، ازمديريت نامناسب تحليل اطلاعات انتقاد كرده بود.

گفته مي شود جان كرينگن يكي از تحليل گران سطح بالاي اطلاعاتي درجامعه آمريكاست كه با روش هاي جرج تنت رييس سابق سيا به طور سنتي مخالفت داشته است.

منابع رسمي آمريكا اعلام كردند كه گاس در ادامه سازماندهي دوباره سيا، در نظر دارد "جنيفر ميلر وايز" سخنگوي ديك چني معاون رييس جمهور را به عنوان سخنگوي سيا به كار گيرد. لازم به ذكر است زماني كه گاس نماينده كنگره بود، خانم وايز سخنگوي وي بود. خانم وايز يكي ازجمهوري خواهاني است كه پورترگاس با ايده هاي وي مواقفت دارد و معتقد است كه مي تواند در ايجاد اصلاحات در سيا موثر باشد.

منابع مطلع درسازمان سيا اعلام كردند كه پورترگاس جلسات سري براي طراحي راههاي ويژه مبارزه با تروريسم برگزارمي كند. به نوشته نيويورك تايمز، فعاليت هاي اخير گاس نشان مي دهد وي همانطور كه اعلام كرده بود، قصد ايجاد اصلاحات اساسي در سازمان سيا را دارد.

كرنگين كه قرار است مسئوليت خود را به عنوان رييس تحليل اطلاعات سيا از ماه فوريه به عهده گيرد، يكي از قديمي ترين تحليل گران سيا است كه بيش از دو دهه از فعاليت وي در بخش هاي مختلف سيا مي گذرد. وي پيش از اين رييس مركز جرايم و مواد مخدر بوده است. ميسكيك رييس فعلي تحليل اطلاعات سيا از سال 2002 عهده دار اين مسئوليت بوده و قرار است تا يك ماه ديگر سمت خود را ترك كند.

اخراج خانم كريك نخستين تغييرمهمي است كه گاس اززمان ورود خود به سيا انجام داده است. منابع رسمي كنوني وسابق سيا اعتقاد دارند كه اين تغييرات گاس نشانه انتقاد از سيستم قبلي سيا و اصلاحات مثبت در اين آژانس است.