ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی را در مقابل استکبار بیمه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی صبح پنجشنبه در همایش اقشار تاثیر گذار فرهنگی با موضوع "غدیر، محرم و انتخابات" با بیان اینکه اقشار تاثیر گذار فرهنگی به هر نحوی می توانند در راستای فرهنگ سازی جامعه نقش به سزایی داشته باشند، اظهار داشت: از آنجایی که در آستانه عید سعید غدیر و هفته امر به معروف و نهی از منکر هستیم و انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم اقشار تاثیر گذار فرهنگی باید در استان تلاش وافری بکار گیرند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را نظام ولایی معرفی کرد و گفت: ماهیت نظام ما نظام ولایی است و این مسئله آنرا در مقابل نظامهای استکباری بیمه می کند.

وی ادامه داد: دنیا با نظام ولایی نظام جدیدی را تجربه می کند که از غدیر نشأت می گیرد و غدیر نیز ادامه دهنده حرکت انبیای الهی در طول تاریخ است لذا غدیر باید در یک نظام ولایی به خوبی تبیین و به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

زندوی افزود: دشمنان اسلام تمام توان خود را برای تضعیف جایگاه ولایت به کار گرفته و از ابتدای انقلاب تا کنون ترفندها و نقشه های زیادی برای به چالش کشیدن این نظام الهی به کار بردند اما با بصیرت و آگاهی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نتوانسته اند به هدفشان دست یابند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به اینکه تاثیر پذیری نظام جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست؛ گفت: امروزه عوامل استکبار یکی پس از دیگری به دست مردم از صحنه خارج میشوند و مرگ تدریجی استکبار بخوبی مشهود است.

وی گفت: نظام الهی، پشتوانه ولایت مداری است، ولایتی که با صلابت، تمام مسائل جهان را رصد و آتش فتنه را در نطفه خاموش می کند.

زندوی فرهنگ سازی غدیر در جامعه را امری ضروری دانست و عنوان کرد: تبیین فرهنگ غدیر از وظایف همه مسئولین است چرا که غدیر فرهنگ مشترک مذاهب است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در همایش اقشار تاثیر گذار فرهنگی، ولایی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را عامل برتری نسبت به دیگر نظامها دانست.