پیشگامی دستگاه دیپلماسی ایران برای تشکیل قطب قدرتمند جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی محقق شدن فرمایش مقام معظم رهبری برای تشکیل قطبی قدرتمند را در سایه اراده همه مسلمانان جهان خواند و گفت: دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی از راه ارتباط گیری با کشورها و ملت‌های مسلمان به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از هم بستگی و عنایت بیشتری برخوردارند زمینه نزدیک شدن و همفکری برای ایجاد چنین تشکلی را فراهم کند.



وی‌ با بیان اینکه موج بیداری اسلامی، ملت های مسلمان را به خودآگاهی رسانده است، گفت: خودآگاهی اتحاد مسلمانان را در برداشته و اتحاد مسلمانان زمینه ساز تشکیل قطب و اتحادیه‌ای قدرتمند در جهان اسلام خواهد بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز امت اسلام در بخش‌های مختلف دنیا پراکنده و کشورهای مهمی را تشکیل می‌دهند، افزود: اگرچه مسلمانان جهان امروز در آسیا، خاورمیانه، خاور دور و بخش‌هایی از آفریقا و اروپا ساکن هستند اما نکته تأسف‌بار تفرقه و جدایی است که همچنان شاهد آن هستیم.



بنایی با اشاره به این که از زمان ظهور اسلام تاکنون چندین بار شاهد به هم پیوستگی کشورهای اسلامی بوده‌ایم ادامه داد: اما آنچه امروز باعث رنج مسلمانان شده، تفرقه و جدایی است که بین کشورهای مختلف مسلمان رخ داده و این دقیقا همان سیاست تفرقه افکنی است که از سوی انگلیس در بین ملل مسلمان پیگیری شده است.



وی با اعلام اینکه مسلمانان نزدیک به ۲ قرن است که به علل بدبختی خود پی برده‌اند بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در ادامه اعتراض‌های ملت‌های مسلمان علیه استعمار و استبداد در ۲ قرن گذشته بوده است.



کشورهای اسلامی تشنه اتحاد هستند



نماینده مردم قم در مجلس با بیان این که تمامی انقلاب‌ها قبل از پیروزی انقلاب سرکوب شده و ناکام مانده‌اند تصریح کرد: تنها انقلاب اسلامی ایران بود که توانست برای احقاق حق و اتحاد و همدلی الگوی مناسبی پیدا کند و شاهدیم که پس از ۳۲ سال که از پیروزی انقلاب ایران می گذرد به دلیل کارآمدی و محور قرار دادن اسلام، قرآن و مکتب اهل بیت جمهوری اسلامی ایران توانسته است مخاطبان بسیاری را در جهان داشته باشد.



وی با تاکید بر این‌که کشورهای اسلامی تشنه اتحاد هستند تصریح کرد: حرکت بیداری اسلامی و به زیر کشیدن حکام دیکتاتور از سوی ملت های مسلمان نشان از عزم جدی مسلمانان برای فائق آمدن بر تفرقه و تشتت بین آنها دارد.



بنایی با اشاره به خودآگاهی مسلمانان گفت: ذلت و مشکلاتی که استعمارگران برای ملت مسلمان تحمیل کرده بود موجب خودآگاهی ملت مسلمان و در نهایت منجر به بیداری اسلامی و اتحاد مسلمانان خواهد شد.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که سخنان مقام معظم رهبری درباره تشکیل قطب قدرتمند در جهان اسلام از ضروریات امروز دنیای اسلام است ادامه داد: زمانی که ملت های مسلمان حکومت‌ها را وادار به تمکین از شعارهای اسلامی و تأمین خواسته خود می‌کنند بیانگر آن است که به زودی قطب قدرتمندی برای اتحاد اسلامی همه کشورهای اسلامی فراهم خواهد شد.



مسلمانان جهان بیداری و اتحاد خود را حفظ کنند



وی با یادآوری شکست قطب کمونیست در دنیا ادامه داد: اعتراضات و جنبش‌های اخیر در اروپا و آمریکا نشان دهنده آن است که همان آهنگ به گونه‌ای دیگر از امپریالسم غرب به گوش می‌رسد.



نماینده مردم قم در مجلس هشتم، با بیان این‌که جهان درآستانه تحولی بسیار بزرگ قرار دارد افزود: در این شرایط که شاهد حذف و اضافه و کنش و واکنشی عمیق در سراسر دنیا هستیم می طلبد که مسلمانان جهان بیداری و اتحاد خود را حفظ کنند زیرا تنها با تشکیل قطب قدرتمند در جهان است که می‌توانند نقش مهمی را در آینده ایفا کنند.



این نماینده مجلس هشتم، عملکرد تشکل های اسلامی بین کشورهای اسلامی را بسیار منفعل خواند و ادامه داد: این سازمان‌ها که از اساس برای اهداف مشخصی تاسیس شدند با محافظه کاری کارایی خود را زیر سوال برده اند.



بنایی محقق شدن فرمایش مقام معظم رهبری برای تشکیل قطبی قدرتمند را در سایه اراده همه مسلمانان جهان خواند و افزود: البته ایران به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی می تواند در این زمینه استراتژی فعال و با نشاطی را در دستور کار قرار دهد به عبارتی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از راه ارتباط گیری با کشورها و ملت های مسلمان به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از هم بستگی و عنایت بیشتری برخوردارند زمینه نزدیک شدن و همفکری برای ایجاد چنین تشکلی را فراهم کند.



آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج، قیام و انقلاب در برخی کشورهای اسلامی را از مهمترین مسائل جهان اسلام و حقایق نهفته در آن را، آیات بینات الهی برشمردند و با اشاره به وظیفه بس خطیر نسل بیدار جوان و روشنفکران و عالمان دینی در این مقطع سرنوشت ساز، تاکید کردند: امت اسلامی به ویژه ملتهای بپا خاسته، برای ادامه مسیر نیازمند دو عنصر "تداوم ایستادگی" و "هوشیاری در برابر حیله های قدرتهای بین المللی" هستند و نجات کشورهای اسلامی از خطرهای پیش رو جز با همدلی و اتحاد و تشکیل قطب قدرتمند جهان اسلام ، امکان پذیر نیست.

