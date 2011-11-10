استان کردستان با استان خننگ چین خواهر خوانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت چینی که صبح پنج شنبه ضمن دیدار با استاندار کردستان و جمعی از مسئولان این استان پیشنهاد کردند که خواهر خواندگی استان خننگ چین با استان کردستان اعلام شود که این پیشنهاد با استقبال مسئولان استان نیز مواجه شد.

استاندار کردستان در ابتدای دیدار با هیئت مسلمان چینی که جهت سرمایه گذاری در اجرای طرح توسعه کارخانه ذوب آهن کردستان به استان سفر کرده اند، گفت: سرمایه گذاری بلند مدت و تقویت زیرساخت ها به منظور توسعه همه جانبه استان و ایجاد اشتغال پایدار از اصلی ترین برنامه های کاری مدیریت ارشد استان است.

علیرضا شهبازی در ادامه بهسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانجات استان را از اولویت های کاری مسئولان و مدیران اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: ضروری است همراه با بهسازی، توسعه این واحدها نیز در دستور کار قرار گیرد تا با یک شیب آرام اما مطمئن شاهد شکوفایی اقتصاد منطقه باشیم.

در این دیدار مصطفی محمدی سرپرست هیئت چینی نیز اظهار داشت: طرح تعویض به جای تعمیر که برای اولین بار در کشور در کارخانه ذوب آهن کردستان اجرا می شود باعث افزایش حجم کوره از 100 مترمکعب به 318 مترمکعب می شود که این افزایش حجم، ظرفیت کنونی تولیدات فولادی این کارخانه که 70 هزار تن در سال است را به 400 هزار تن افزایش می دهد و 500 نفر هم اشتغالزایی دارد.

وی ادامه داد: تزریق زغال به جای کک متالوژی از خصوصیات بارز این طرح است که در قیمت تمام شده محصول نهایی یعنی شمش چدن و به تبع آن فولاد تهیه شده بسیار موثر بوده و از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است.

وی در پایان اظهار داشت: همزمان با بهسازی، طرح اصلی که در برنامه بلند مدت این هیئت قرار دارد و اجرای آن بیش از 24 ماه طول می کشد، اجرا می شود و ظرفیت تولید کارخانه به دو میلیون تن فولاد خام در سال افزایش می یابد که در نهایت 10 هزار نفر اشتغالزایی دارد.