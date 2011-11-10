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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

رستمی:

یک تن مواد مخدر در جیرفت کشف شد

یک تن مواد مخدر در جیرفت کشف شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی جیرفت از کشف یک تن مواد مخدر در جیرفت طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستمی با اشاره به کشف بیش از یک تن مواد مخدر طی شش ماهه اول سال جاری در جیرفت گفت: از این میزان یک تن و 230 کیلوگرم تریاک و مابقی شامل حشیش، مرفین، شیشه، کراک و هروئین هستند.

مجید رستمی اظهار داشت: در این رابطه نیز 253 پرونده مواد مخدر تشکیل و شش باند توزیع مواد مخدر منهدم و اعضای آنها دستگیر شدند.

رستمی ابراز داشت: در این رابطه نیز 47 دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف شده است.

دادستان عمومی جیرفت در ادامه از کاهش 70 درصدی جرایم خشن در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و بیان داشت: در این مدت نیز سایر جرایم در این شهرستان 40 درصد کاهش داشته است.

وی از تشدید برخورد با باندهای تهیه و توزیع مشروبات الکلی در جیرفت خبر داد و اظهار داشت: همکاری مردم در این زمینه تاثیر مثبتی دارد.
 
رستمی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و توسعه فعالیتهای ورزشی در بین جوانان بیان داشت: برای تحقق این امر نیاز به همکاری مردم است.
 
کد مطلب 1456745

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