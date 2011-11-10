تشکیل نخستین جلسه هنرمندان در کمیته آموزش شهروندی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان قبل از ظهر چهارشنبه در این جلسه گفت: الگو برداری از عملکرد سایر شهرها در حوزه آموزش نیاز امروز ماست لیکن با توجه به استعدادهای موجود در زنجان تولید فکر در آموزش شهروندی به‌عنوان اولویت اول لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

سیداسماعیل موسوی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در بحث اصلاح الگوی مصرف به تولید فکر اشاره کردند که تا آن مقطع نسبتا مغفول مانده بود ادامه داد: در خصوص بحث فرهنگ‌سازی نیز قطعا تولید فکر می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

وی افزود: در جشنواره‌ای که اخیرا در مشهد مقدس برگزار شد اکثر کسانی که تولید فکر داشتند در شهرهای مشهد، اصفهان و تهران بودند اما بقیه شهرها عموما کار تقلیدی کرده بودند اگرچه این امر مشمول همه شهرها نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم زنجان جزو پنج شهر برتر کشور در حوزه آموزش شهروندی باشد، ادامه داد: شهرداری در زمینه فرهنگی بودجه و اعتبار دارد اما بلد نیست چه طور هزینه کند و این قصور قطعا بیشتر متوجه بنده و مجموعه معاونت خواهد بود.

موسوی با بیان اینکه کار فرهنگی باید در سطح شهر نمود پیدا کند، تصریح کرد: دو سالی است در هفته دفاع مقدس در زنجان مانوری در گاوازنگ برگزار می‌شود و همه مردم از آن دیدن می‌کنند که یک کار خوبی است که شاید می‌بایست در سایر امور فرهنگی نیز تسری پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 114 بنر قرآنی با نیت 114 سوره مبارکه قرآن کریم، متناسب با محل بنرها نصب شد، گفت: این طرح در راستای وارد کردن قرآن به زندگی مردم انجام شد.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان با بیان اینکه اشتباهی که تاکنون شده است این است که مخاطب را به طور مستقیم با موضوع درگیر کرده‌ایم، یادآور شد: هنرمندان باید با ایده‌های نو چیز‌های متفاوتی خلق کنند که در ضمیر ناخودآگاه مردم همواره باقی بماند.

موسوی ادامه داد: همه کارهای فرهنگی باید بار آموزشی برای مردم داشته باشد چرا که در این غیر این صورت عملا بودجه عمومی و بیت‌المال را دور ریخته‌ایم و این کارها می‌تواند در قالب‌های مختلف عکس، فیلم، نقاشی، گرافیک، جشنواره‌ها و کارگاه‌ها آموزشی در بخش‌های مختلف مذهبی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد.

وی افزود: هنرمندان می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعات سلامت روان افراد در جامعه، محیط زیست شامل فضای سبز، درختان، نگهداری و پاکیزگی محیط زندگی، حوزه اجتماعی شهروندی همانند تکدی‌گری و اساسا در خصوص ارائه الگوی شهروند دین مدار قانون‌گرا کار کنند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان گفت: یک اصل مهم وجود دارد که لزوما شهروند سالم می‌تواند شهروند قانونمند باشد و سلامتی چیزی است که ما می‌بایست در روان و جسم مردم ایجاد کنیم و یا به آن قوت بخشیم.

