دانشگاه فرهنگیان همان مجتمع عالی پیامبراعظم است

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علل راه اندازی دانشگاه فرهنگیان و توقف فعالیت مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم افزود: اگرچه تنها یک سال و نیم از عمر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم می گذشت اما به یکباره در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، رئیس جمهور وهئیت دولت بحث راه اندازی دانشگاه فرهنگیان را مطرح کردند که به عقیده بنده یک حرکت شعاری بود.

مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم در سال 1386 به دنبال احیای مراکز تربیت معلم و با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش راه اندازی شد و در دوره اول 20 هزار دانشجو در رشته های مختلف در این مجتمع پذیرش شدند اما پس از یک سال و نیم در سال 1388 علیرضا علی احمدی وزیرآموزش و پرورش وقت از تاسیس دانشگاهی ویژه فرهنگیان خبر داد که شرح وظایف آن با این مجتمع در تداخل بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بحث راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در حالی مطرح شد که مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم به شکل هئیت امنایی تشکیل و اعتبارات لازم نیز به آن اختصاص پیدا کرده و فعالیت خود را آغاز کرده بود.

عباسپور با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان از لحاظ محتوایی هیچ تفاوتی با مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم ندارد، اظهار کرد: تنها یک نام قرار است تغییر کند اما بیش از سه سال است که فعالیت آن متوقف شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان آموزش و پرورش بیش از یکسال موضوع راه اندازی دانشگاه فرهنگیان را فراموش کرده بوند، افزود: به عنوان عضوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه چند نفر از اعضا، مخالفت خود را با راه اندازی این دانشگاه اعلام کردیم اما در نهایت با تشکیل دانشگاه موافقت شد و چون متاسفانه برخی از مسائل بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و این شورا در تضاد است نتوانستیم مانع از آن شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس به نحوه تدوین اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نیز اشاره کرد و افزود: این اساسنامه هم اکنون در شورای معین انقلاب فرهنگی مطرح شده و آموزش و پرورش اختیاراتی را می خواهد که با وظایف وزارت علوم در تضاد است، در واقع مسئولان آموزش و پرورش بدنبال استقلال کامل این دانشگاه هستند در صورتی که تمام دانشگاههای کشور باید طبق مقررات وزارت علوم اداره شوند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: هم اکنون این اساسنامه از شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش بازگشت داده شده تا اصلاحات لازم طبق شرایط وزارت علوم در آن لحاظ شود.

عباسپور تصریح کرد: تاکید دارم که قرار نیست دانشگاه جدید و متفاوتی از مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم راه اندازی شود و فراتر از آن باشد.