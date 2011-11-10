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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

جهانتیغی:

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دو رتبه برتر قرآنی کشور را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دو رتبه برتر قرآنی کشور را کسب کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: این دانشگاه موفق به کسب دو رتبه برتر قرآنی بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جهانتیغی ظهر پنجشنبه اظهار داشت: بررسی فعالیتهای این مرکز در 29 شاخص موجب شد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان یکی از پنج دانشگاه برتر کشور در زمینه فعالیتهای قرآنی معرفی شود.

مسئول مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از پنج دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، قم، کاشان، سبزوار و شیراز روز گذشته در همایش تجلیل از خادمان و فعالان قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی که در دانشگاه تهران برگزار شد تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان و شهید بهشتی در زمینه آموزش قرآنی نیز حائز رتبه برتر کشوری شدند.

مسئول مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: از همسر شهید کوروش فیروزی مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که از موسسان مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود و در سال 88 بر اثر انفجار تروریستی مسجد علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان به دیدار معبود شتافت نیز در این همایش قدردانی شد.

کد مطلب 1456755

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