به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاهها در روزهای 23 و 24 آذرماه 90 برپا می شود.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میزبان این نشست است و مکان برگزاری بیمارستان صحرائی امام حسین (ع) اهواز است.