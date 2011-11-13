به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاهها در روزهای 23 و 24 آذرماه 90 برپا می شود.
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میزبان این نشست است و مکان برگزاری بیمارستان صحرائی امام حسین (ع) اهواز است.
همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری و مدیران پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور آذرماه در اهواز برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاهها در روزهای 23 و 24 آذرماه 90 برپا می شود.
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میزبان این نشست است و مکان برگزاری بیمارستان صحرائی امام حسین (ع) اهواز است.
نظر شما