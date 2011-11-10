فرامرز پالیزدار نویسنده و مدیر انتشارات پالیزدار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار این ناشر گفت: مجموعه‌ای به نام «110 مرد» را آماده کلید زدن داریم که درباره 110 شهید دوره دفاع مقدس است. دو عنوان از این مجموعه، مراحل پایانی‌ آماده‌سازی را طی می‌کنند که درباره شهید نورعلی شوشتری هستند. کتاب اول «بچه ینگجه» و دیگری «آقا نورعلی» نام دارد. این کتاب‌ها شامل خاطرات دوستان و آشنایان درباره شهدا است.

این نویسنده ادامه داد: در حال حاضر 48 عنوان نمایشنامه در زمینه دفاع مقدس، زیر چاپ داریم که به صورت تک نمایشنامه‌ای منتشر خواهند شد. این نمایشنامه‌ها حاصل اولین فراخوانی است که به طور مشترک با با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر کردیم.

وی افزود: این موضوع مربوط به چند سال پیش می‌شود که 48 نمایشنامه در یک مجموعه 6 جلدی منتشر شدند. حالا قرار است این نمایشنامه‌ها را به صورت مجزا منتشر کنیم تا در دسترس علاقه‌مندان و دانشجویان تئاتر قرار بگیرند.

پالیزدار همچنین گفت: از ابتدای سال جاری، 10 عنوان کتاب دفاع‌مقدسی منتشر کرده‌ایم که اسامی‌شان به این شرح است: «سرداران سوله» (شامل خاطرات پزشکان در جنگ)، «روی خط بزرگ شدن»، «سمفونی برف و سنگ و سکوت»، «ظهر آبی حنظله»، «خاطرات خانه احیاء»، «نوزده پرچم» (مجموعه داستان به زبان انگلیسی)، مجموعه شعر «لاله‌ها و لاله‌ها»، مجموعه شعر «ما بچه‌های ایران»، «می‌شد آن شب نکشمش» و «من از سی و سه نفر».

نشر پالیزدار همچنین 2 عنوان «راز نگین سرخ» و «خمپاره خواب‌آلود» را تجدید چاپ کرده است.