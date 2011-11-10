لاگارد خواستار شفافیت سیاسی در یونان و ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول از ایتالیا و یونان خواست وضعیت سیاسی خود را روشن کنند.

این خواسته پس از استعفای نخست وزیران یونان و ایتالیا در پی بروز بحران سیاسی در این دو کشور مطرح می شود. لاگارد امروز پنج شنبه در پکن با بیان این مطلب نقش صندوق بین المللی پول در بحران مالی اتحادیه اروپا را نقشی کلیدی خواند.

این در حالی است که بحران بدهی ها در کشورهای مذکور منجر به اختلافات داخلی و در نهایت استعفای روسای دولت آنها شده است. "گئورگ پاپاندرو" پس از تلاشهای نافرجام برای حفظ دولت خود سرانجام ناچار به پذیرش خواسته مخالفانش شده و استعفا داد.

به فاصله اندکی پس از یونان نیز "سیلویو برلوسکنی" ناچار شد در مقابل فشارهای جناح اپوزیسیون به خواسته آنان تن داده و از کناره گیری قریب الوقوع خود خبر دهد.