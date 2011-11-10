113 کیلو مواد مخدر در شهرستان نیکشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن راک ظهر پنجشنبه اظهار داشت: دست های پلید و شوم از آستین برآمده استکبار جهانی و عده ای طماع و سوداگر مرگ امروزه با آلوده کردن محیط های اجتماعی با معضلی به نام مواد مخدر خانواده های زیادی را به نابودی کشانده است.

وی گفت: اعتیاد معضلی است که متاسفانه از دیرباز قربانیان زیادی را گرفته و اثرات سوء آن در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار سنگین است و این سبب شده که جامعه جوان ما در معرض آسیب های مخرب قرار گیرد.

وی از دستگیری یکی از سوداگران مرگ در این شهرستان خبر داد و افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یکی از عاملان افیونی اقدامات پلیسی را برای شناسائی و دستگیری وی آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر بیان داشت: متهم در اقدامی عملیاتی توسط ماموران دستگیر و در بازرسی از خودروی وی 113 کیلو و 100 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در داخل خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی گفت: خانواده پایه اساسی، سازنده و مهمترین عنصر ساختار اجتماع است و مردم باید برای مقابله با این بلای خانمانسوز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند.