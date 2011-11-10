همایش توسعه کشاورزی شمالغرب کشور در مشگین شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که جلسات تخصصی و رسمی آن از پیش از ظهر پنج شنبه آغاز شده است، به مدت دو روز و به میزبانی دانشگاه پیام نور مشگین شهر برگزار می شود.

دبیر همایش تخصصی توسعه کشاورزی شمالغرب کشور هدف از برگزاری آن را تلفیق و ارتباط بین دانش بومی و نوین بخش کشاورزی عنوان کرد.

مهناز محمد زاده با بیان اینکه 333 مقاله علمی و پژوهشی از دانشگاههای سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده بود، اضافه کرد: پس از داوری در کمیته تخصصی 23 مقاله در این همایش ارائه خواهد شد.

به گفته دبیر این همایش 195 مقاله نیز از مجموع مقالات ارسال شده به صورت پوستر و 49 مقاله برای چاپ در نشریات تخصصی انتخاب شده است.

شهرستان مشگین شهر با 135 هزار نفر جمعیت در 100 کیلومتری اردبیل قرار دارد.



