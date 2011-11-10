مشکل گرمسار نزدیکی به تهران است/ مسئولان حرف بی فایده نزنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در جمع مردم گرمسار با بیان اینکه گرمسار شهر مهمی در نزدیک تهران است که باید مشکلات آن حل شود گفت: متاسفانه نزدیکی به شهر تهران مشکلاتی برای گرمسار بوجود آورده و موجب شده تا برخی از اقدامات زیرساختی شکل نگیرد و بیشتر به تهران تکیه شود.

وی با بیان اینکه موضوع آب مسئله مهم دیگر استان سمنان است گفت: هم اکنون طرحی در حال اجرا است که آب را از سرمنشاء در دریای خزر به استان سمنان بیاورند که طرح بسیار خوبی است و ما پیگیری می کنیم تا بودجه خوبی به آن تخصیص پیدا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته موضوع بی آبی در بسیاری از شهرهای کشورمان وجود دارد و این مسئله به دلیل این است که خشکسالی در کشورمان وجود دارد.

لاریجانی همچنین ایجاد دانشگاههای متعدد در شهرستان گرمسار را موجب پیشرفت در منطقه دانست.

وی در ادامه مسئله بیکاری و تورم را از مسائل مهم کشور عنوان کرد و افزود: حل این مشکلات به صورت منطقه ای انجم نمی شود و نیازمند سیاست های درست است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم فضای کشور باید معطوف به کار و فعالیت شود چرا که بسیاری از بحث هایی که هم اکنون در کشور جاری است و سایش سیاسی ایجاد کرده به مصلحت کشور نیست.

لاریجانی با بیان اینکه اختلاف نظر در کشورمان وجود دارد و امری بدی نیست گفت: امروز در صحنه بین المللی، آمریکا و غرب افکار ماجراجویانه نسبت به ایران دارند و سعی می کنند ایران را به تروریسم و نقض حقوق بشر متهم کنند در حالی که این حرفها تنها ژست سیاسی است و آنها بدنبال جلوگیری از پیشرفت ملت ایران هستند.

وی به دیدار اخیر خود در کشور سوئیس با یکی از مسئولان اروپایی اشاره کرد و گفت: در این دیدار این فرد اروپایی به من گفت اعدام های زیادی در ایران انجام می شود و پاسخ من این بود اکثر کسانی که اعدام می شوند قاچاقچیان مواد مخدر هستند و اگر شما مایل نیستید تا این اعدام ها صورت بگیرد می توانید طی نامه رسمی به ایران تقاضا کنید تا ما این افراد را برای فعالیت به کشورهای اروپایی بفرستیم و وی نیز در پاسخ به من جوابی نداد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: غربی ها گاهی عنوان می کنند چرا موضوع همجنس بازی در ایران آزاد نیست حال باید بگوییم اگر شما خوی حیوانی گرفتید ما هم باید آن را دنبال کنیم؟!

لاریجانی ادامه داد: شاهد هستیم آمریکا به دلیل دوستی با برخی سلاطین منطقه به آنها ایراد نمی گیرد اما به دلیل ایستادگی بر مواضع با ایران دشمنی می کنند.

رئیس قوه مقننه به مسئله هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: غربی ها در مسئله هسته ای قصد دارند ملت ایران را از یک دارایی مهم و تاثیرگذار محروم کنند لذا وظیفه ما این است که برخی حرفها که فایده ای برای دنیا و آخرت مردم ندارد کمتر بزنیم و مسئولان وقت خود را صرف خدمت به کشور کنند.

وی خاطرنشان کرد: راه حل مشکلات کشور این است که زمینه رونق اقتصادی را مهیا کنیم لذا مجلس در بودجه سال جاری برای امر مهم سرمایه گذاری تسهیلاتی را فراهم کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود در جمع مردم گرمسار با تاکید بر اینکه راه حل خشکسالی استفاده درست از نعمت آب است گفت: هم اکنون در کشورمان منابع کافی گذاشته شده تا آبیاری تحت فشار در کشور سامان پیدا کند. امیدوارم ظرف 5 سال این پروژه اجرایی شود تا از آب موجود در کشور درست استفاده شود.