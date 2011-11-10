محدودیت های ترافیکی راه های کشور در پنجشنبه و جمعه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت های ترافیکی انواع وسایل حمل و نقل را در محورهای مختلف کشور برای پنجشنبه و جمعه اعلام کرد.

موتورسیکلت :



تردد انواع موتورسیکلت از ساعت 12ظهرروز پنجشنبه تا ساعت 23 روزجمعه ازمحورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه، ساوه – همدان ومحورتهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.

تریلی و کامیون :

تردد انواع تریلی و کامیون از مسیر کرج – چالوس ممنوع است. تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.

جاده هراز: همچنین تردد کلیه کامیونها به جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12 الی 23 روز پنجشنبه و از ساعت 6 صبح الی ساعت 23 روز جمعه در محور هراز ممنوع است.

در مسیرساوه – همدان : تردد تریلرها و کامیونها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی ساعت 23 روز پنجشنبه و ازساعت 6 الی 23 روز جمعه از ساوه به همدان (از ساوه تا دوراهی قزوین – همدان ) و بالعکس ممنوع است.



محور زاهدان – زابل و بالعکس : تردد کلیه تریلی ها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت 15 الی 20 روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع است.



تریلی :



مسیر فیروزکوه: تردد کلیه تریلرها بجز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 6 الی ساعت 23 روز جمعه از تهران بطرف قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



وسایل نقلیه سبک:



مسیر کرج – چالوس: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 22 روز جمعه ازکرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.