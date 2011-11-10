  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

محدودیت های ترافیکی راه های کشور در پنجشنبه و جمعه اعلام شد

محدودیت های ترافیکی راه های کشور در پنجشنبه و جمعه اعلام شد

مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت های ترافیکی روز پنجشنبه و جمعه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت های ترافیکی انواع وسایل حمل و نقل را در محورهای مختلف کشور برای پنجشنبه و جمعه اعلام کرد.
 
موتورسیکلت :

تردد انواع موتورسیکلت از ساعت 12ظهرروز پنجشنبه تا  ساعت 23 روزجمعه ازمحورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه، ساوه – همدان ومحورتهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.
 
تریلی و کامیون :
 
تردد انواع تریلی و کامیون از مسیر کرج – چالوس ممنوع است. تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.
جاده هراز: همچنین تردد کلیه کامیونها به جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12 الی 23 روز پنجشنبه و از ساعت 6 صبح الی ساعت 23 روز جمعه در محور هراز ممنوع است. 
 
در مسیرساوه – همدان : تردد تریلرها و کامیونها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی ساعت 23 روز پنجشنبه و ازساعت 6 الی 23 روز جمعه از ساوه به همدان (از ساوه تا دوراهی قزوین – همدان ) و بالعکس ممنوع است.

محور زاهدان – زابل و بالعکس : تردد کلیه تریلی ها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت 15 الی 20 روزهای پنجشنبه و جمعه  ممنوع است.

تریلی :

مسیر فیروزکوه: تردد کلیه تریلرها بجز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 6 الی ساعت 23 روز جمعه از تهران بطرف قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

وسایل نقلیه سبک:

مسیر کرج – چالوس: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 22 روز جمعه ازکرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.
کد مطلب 1456787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها