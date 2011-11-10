6000 مجوز مشاغل خانگی در کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه، صبح امروز در بیست و دومین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: تاکنون بیش از 6 هزار و 400 مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

براندیشه افزود: کار صدور این مجوزها توسط دستگاه های اجرایی و حمایتی از جمله جهاد کشاورزی، فنی و حرفه ای، بازرگانی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق مهر امام رضا (ع) و کمیته امداد حضرت اما (ره) صورت گرفته است.

دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به استقبال گسترده مردم از طرح ساماندهی مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: تا کنون 49 هزار و 403 نفر به صورت مستقل، پشتیبان و تحت پوشش در این طرح ثبت نام کرده اند.

وی سهم استان از محل این طرح را 700 میلیارد ریال خواند و تاکید کرد: 65درصد این تسهیلات به طرح های پشتیبان اختصاص یافته است.

براندیشه از معرفی 4117 طرح مشاغل خانگی با اعتبار بیش از 18 میلیارد تومان به بانک های استان خبرداد و گفت: کار پرداخت به این طرح ها توسط بانک ها شروع شده و به 73 طرح نیز پرداخت صورت گرفته است.

وی در ادامه از عملکرد بانک ها در خصوص انعقاد قرارداد طرح های اقتصادی زودبازده گزارش داد و گفت: بانک های استان در هفته گذشته تعداد 4 طرح را با اعتبار 4 میلیارد و 906 میلیون تومان به انعقاد قرارداد رسانده اند.

دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در پایان ضمن برشمردن طرح های تصویبی زودبازده در این نشست، تاکید کرد: در این جلسه 3 طرح در بخش های صنعت و کشاورزی با اعتبار یک میلیارد و 720 میلیون تومان و اشتغال ده نفر به تصویب رسیده است.

در این نشست که همه مشاوران جوان دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند موضوعات مهمی از جمله میزان تحقق اشتغال استان در سال جاری، گزارش اتاق بازرگانی در خصوص ماده 28 قانون بودجه سال 90، عملکرد بانک توسعه تعاون در شش ماهه اول سال جاری و آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده طرح ساماندهی مشاغل خانگی و سامانه رصد در شهرستان کنگاور مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.