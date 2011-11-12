به گزارش خبرگزاری مهر، طبقه بندی زیستی ترین شرکتهای فناوری که همه ساله از سوی سازمان جهانی "صلح سبز" (Greenpeace) منتشر می شود، با بررسی تاثیرات زیست محیطی مواد به کار رفته در دستگاههای فناورانه ای که شرکتهای بزرگ سخت افزاری وارد بازار می کنند سطح آلایندگی این محصولات را نشان می دهد.

در طبقه بندی جدید این سازمان بین المللی، شرکت نوکیا پس از سالها صدرنشینی به رتبه سوم سقوط کرد و شرکت "اچ. پی" برای اولین بار به عنوان زیستی ترین شرکت سازنده محصولات الکترونیکی مصرفی شناخته شد.

در طبقه بندی 2011 صلح سبز سه پارامتر اصلی مدنظر قرار گرفته اند که عبارتند از: سیاست مصرف انرژی، سازگاری زیستی محصولات توسعه پذیری قطعات.

این پارامترها برپایه ملاکهای زیر ارزیابی شده اند:

- سطح انتشار گاز گلخانه ای در مراحل تولید

- اهداف و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

- طرح الکتریستیه پاک

- سیاستگذاری دفاع از انرژی پاک

- بازده انرژی محصول

- پرهیز از مواد خطرناک در محصولات

- استفاده از پلاستیکهای بازیافتی در محصولات

- چرخه حیات محصول

- اندازه و کاهش مصرف انرژی در زنجیره تولید

- حمایت و مدیریت شیمیایی

- سیاست و تمرین در مدیریت و کاهش خرید کاغذ

امتیازاتی که شرکتهای فناوری کسب کرده اند

طبقه بندی شرکتهای دوستدار محیط زیست

HP- این شرکت برای اولین بار با کسب 5.9 امتیاز از مجموع 10 امتیاز توانست در راس این جدول قرار گیرد. این شرکت موفق شد در مقوله "فرایندهای تولید" بیشترین امتیاز را کسب کند. این مقوله جدید از سوی سازمان صلح سبز برای بررسی وضعیت سازگارپذیری زیستی شرکتها در نظر گرفته شده است و بر عملکرد تمام زنجیره تولید یک محصول نظارت دارد.

"اچ. پی" همچنین بهترین برنامه برای اندازه گیری و کاهش گازهای گلخانه ای محصولات خود را ارائه کرد و حداکثر آراء را در بخش سیاست خرید کاغذ به دست آورد.

درحقیقت، "اچ. پی" و "دل" تنها شرکتهای معرفی شده در این طبقه بندی هستند که سیاست عدم خرید کاغذ از منابع مرتبط با پدیده های جنگل زدایی غیرقانونی را در پیش گرفته اند.

از سویی دیگر، شرکت "هیولت- پاکارد" در کنار اپل بیشترین امتیاز را در بخش سیاست تدارک مواد معدنی از مناطق جنگی به دست آورد و نتایج خوبی در بخش مصرف انرژی کسب کرد. به ویژه انتشار اطلاعات مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای مشتق از فعالیتهای تولیدی این شرکت توانست نقش مهمی در صدرنشینی آن ایفا کند.

برپایه اطلاعات صلح سبز، "اچ. پی" در سال 2010 توانست یک کاهش 9 درصد را نسبت به سال 2009 در انتشار گازهای گلخانه ای به ثبت برساند که برپایه پیش بینی ها این رقم تا سال 2015 به حداقل 20 درصد خواهد رسید و قرار است که تا سال 2020 به طور 100 درصد از انرژی الکتریکی به دست آمده از منابع تجدیدپذیر زیستی استفاده کند.

هرچند این شرکت در مقوله مواد به کار رفته در محصولات امتیاز پایینی به دست آورد اما به نظر می رسد در فرایند حذف استفاده از مواد "پی. وی. سی" و BFR در مسیر خوبی قرار گرفته است و در مقوله سطح مصرف انرژی نشان "ستاره انرژی" که برپایه استانداردهای بین المللی است را کسب کرد.

دل- این شرکت از مجموع 10 امتیاز با کسب 5.1 امتیاز در سکوی دوم قرار گرفت که این رقم نسبت به سال گذشته که در سکوی دهم قرار داشت یک پیشرفت چشمگیر به شمار می رود.

کسب مقام دومی به دلیل سیاستگذاریهای این شرکت در حذف پلاستیکهای "پی. وی. سی" و BFR در محصولات این شرکت است. دل تنها اقدام به حذف این دو ماده در رایانه های خود کرده و هنوز حذف سایر مواد شیمیایی خطرناک به ویژه ترکیبات برپایه "آنتیموان" و "برلیم" را در دستور کار خود قرار نداده است.

این شرکت همچنین امتیازات کمی در تمام بخشهای مقوله "محصولات" به دست آورد، اما در مقوله انرژی توانست حداکثر امتیاز را در ارائه گزارش مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای تولیدی خود و رتبه اول در بخش اهداف کاهش گازهای گلخانه ای تا سقف 40 درصد تا پایان سال 2015 نسبت به سال 2007 را کسب کند.

نوکیا- این شرکت که در طبقه بندیهای صلح سبز از سال 2008 همه ساله در راس جدول قرار داشت، امسال با کسب 4.8 امتیاز به سکوی سوم رضایت داد.

کاهش رتبه نوکیا به دلیل امتیازات بالاتری است که "اچ. پی" و "دل" در مقوله انرژی به دست آورده اند. به طوریکه نوکیا باید طرح استفاده از انرژی الکتریکی پاک را توسعه دهد و از طریق استفاده از انرژیهای منابع تجدیدپذیر زیستی، انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2015 به میزان 30 درصد کاهش دهد.

در مقوله محصولات، این شرکت فنلاندی هیچ امتیازی را برای استفاده از پلاستیک بازیافتی به دست نیاورد، اما در استفاده از مواد خطرناک به خاطر محصولاتی که تقریباً بدون مواد شیمیایی سمی (به استثنای برخی از ترکیبات آنتیموآن) هستند حداکثر امتیاز را کسب کرد.

اپل- این شرکت که در طبقه بندی سال گذشته در رتبه نهم قرار گرفته بود امسال با کسب 4.6 امتیاز به رتبه چهارم جدول صعود کرد.



این صعود قابل توجه به خاطر امتیازاتی بود که در مقوله "فرایندهای تولید" به دست آورد و تقریبا توانست حداکثر امتیاز را در بخش زباله های الکترونیکی کسب کند. به طوریکه در سال 2010 بیش از 70 درصد از محصولاتی را در مدت 7 سال گذشته فروخته بود در سطح جهانی بازیافت کرد. اما در بخش خرید کاغذ از منابع حاصل از جنگل زدایی غیرقانونی هیچ امتیازی کسب نکرد.

در مقوله محصولات، تمام تولیدات اپل درحال حاضر بدون پلاستیک "پی. وی. سی" و BFR هستند، باوجود این، شرکت کوپرتینو درحال حاضر هیچ طرحی برای حذف آنتیموآن و برلیم برای محصولات خود ندارد.