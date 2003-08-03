تيم ملي براي جام همبستگي به آمادگي مي رسد

به گزارش خبرنگار "مهر" ، هما نژاد نايبي رئيس انجمن واليبال بانوان ايران با اعلام اين خبر گفت : 20 بازيكن كه در بين آنها پديده هائي چون سميه شيرازي ، بهاره نيازي ، كولي وند و ... ديده مي شوند ، زير نظر خانمها نامدار ، آزاد فدا ، هدايتي و خزائي تمرين خواهند كرد تا 12 نفر براي اعزام به جام همبستگس قطر انتخاب شوند .

نژاد نايبي زمان اعزام اين تيم را روز 25 شهريورماه آينده و تيمهاي شركت كننده را كويت ، بحرين ، سوريه ، پاكستان ، ايران ، قطر و دو تيم ديگر اعلام كرد .

رئيس انجمن واليبال بانوان ايران حضور 9 بازيكن شهرستاني در اردوي تيم ملي را از ويژگيهاي اين تيم عنوان كرد و در پايان در مورد انتخاب دستيار مربي ايراني تيم قطر يعني خانم پروين يادآور افزود : قرار است خود خانم يادآور در سفري كه دختران قطري از 19 مرداد ماه جاري به تهران خواهند داشت ، مربي مورد نظر خود را انتخاب كند .