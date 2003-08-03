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۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۰۳

رئيس انجمن واليبال بانوان ايران :

تيم ملي براي جام همبستگي به آمادگي مي رسد

تيم ملي براي جام همبستگي به آمادگي مي رسد

اردوي تيم ملي واليبال بانوان ايران از روز بيستم مرداد ماه جاري آغاز خواهد شد .

به گزارش خبرنگار "مهر" ، هما نژاد نايبي رئيس انجمن واليبال بانوان ايران با اعلام اين خبر گفت : 20 بازيكن كه در بين آنها پديده هائي چون سميه شيرازي ، بهاره نيازي ، كولي وند و ... ديده مي شوند ، زير نظر خانمها نامدار ، آزاد فدا ، هدايتي و خزائي تمرين خواهند كرد تا 12 نفر براي اعزام به جام همبستگس قطر انتخاب شوند .

نژاد نايبي زمان اعزام اين تيم را روز 25 شهريورماه آينده و تيمهاي شركت كننده را كويت ، بحرين ، سوريه ، پاكستان ، ايران ، قطر و دو تيم ديگر اعلام كرد .

رئيس انجمن واليبال بانوان ايران حضور 9 بازيكن شهرستاني در اردوي تيم ملي را از ويژگيهاي اين تيم عنوان كرد و در پايان در مورد انتخاب دستيار مربي ايراني تيم قطر يعني خانم پروين يادآور افزود : قرار است خود خانم يادآور در سفري كه دختران قطري از 19 مرداد ماه جاري به تهران خواهند داشت ، مربي مورد نظر خود را انتخاب كند .

کد مطلب 14568

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