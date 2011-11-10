60 درصد نیات واقفان مازنی صرف مراسم سوگواری سالار شهیدان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه در سومین هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران اظهار داشت: این استان رتبه نخست را از حیث دارا بودن مقام و رتبه دوم از نظر بقاع متبرکه در کشور دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: گذشتگان ما مردمی معتقد بوده و پایه گذار حکومت علوی در کشور هستند و این مسئولیت ما را سنگین کرده و قلم زدن برای موقوفات که منتسب به اهل بیت (ع) هستند، دارای پاداش و اجر فراوانی است.

سهرابی افزود: وقف همیشه و تا ابد ماندگار بوده و واقفان اموال خود را وقف کرده تا منفعت آن در طول تاریخ به جامعه برسد و کارشناسی در املاک موقوفه باید مانند دیگر املاک (غیر وقفی) به روز باشد تا ارزش و اعتبار این املاک پایین نیاید.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به وحدت رویه کارشناسان رسمی گفت: کارشناسان برای کارشناسی موقوفات باید وحدت رویه داشته باشند و طبق شرایط موجود در هر منطقه املاک موقوفه را کارشناسی تا در نهایت به اجرای نیات واقف عمل شود.

وی افزود: کارشناسان در قیمت گذاری های زمینهای موقوفه منصفانه عمل کنند، تا حق و حقوق موقوفه ضایع نشود و در حقیقت کارشناسان و قضات دادگستری مشاور وقف هستند و در زمینه احقاق حقوق وقف و موقوفات باید تلاش جدی کنند.