آب دریا به کمک کشت داربستی می آید/ روشی نوین برای ارتقای بهره وری

به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان جزو استانهایی است که به دلایل اقلیمی قادر است در طول سال انواع محصولات کشاورزی را تولید کند.

در این میان، محدودیت منابع آبی و کاهش اراضی حاصل خیز، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود به ویژه آب دریا و افزایش عملکرد در واحد سطح را دو چندان کرده است.

این استان، با توجه به محدودیتهای منابع آبی و دسترسی به آبهای شور دریا، به عنوان یک منبع طبیعی آب، و دارا بودن شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب اساسا به صورت گلخانه طبیعی عمل می کند لذا می توان با راهکارهای جدید و با کمترین هزینه برای احداث سازه، اقدام به بهره برداری از آب دریا و تولید محصول با روش کشت متراکم کرد.

از این رو احداث کاشت داربستی محصولات سبزی وصیفی با استفاده از آب دریا و تولید قابل توجه محصول در آن می توان ضمن افزایش تولید و کاهش هزینه راهبردی جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان اقدام کرد.

براساس آمار منتشرشده 97 درصد از آب موجود روی کره زمین در دریاهاست. 43 درصد از سطح کره زمین را زمینهای غیر قابل کشت یا نیمه خشک پوشانده که 15درصد از زمین های بایر موجود در مناطق ساحلی و صحراهای شوره زار محصور در خشکی می تواند برای پرورش محصولات مختلف تحت شرایط آبیاری با آب شور و یا با استفاده از آب شیرین کن مناسب باشد.

بدین ترتیب 31 میلیون هکتار اراضی قابل کشت جدید حاصل می شود که می تواند بدون تخریب جنگلها برای پرورش محصولات متفاوت جهت تغذیه انسان و دام مورد استفاده قرارگیرد. گسترش استفاده از آب شور یا همان آب بیکران دریا می تواند قدمی موثر در جهت دستیابی به موفقیت در امور کشاورزی مناطق ساحلی به شمار رود.

با پرورش و توسعه گیاهان مختلف با استفاده از آب دریا در مناطق ساحلی می توان ضمن احیای حیات و تغییر اکوسیستم منطقه باعث توسعه رونق اقتصادی در زمینه های کشاورزی، دامپروری، کارخانجات صنعت توریسم و ایجاد اشتغال پایدار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به توسعه طرح کشتهای داربستی سبزی و صیفی با استفاده از آب دریا در استان خبر داد و گفت: ایجاد کشتهای داربستی و بهره برداری فشرده از زمین زراعی و استفاده از تکنیکهای جدید به ویژه استفاده از آب شیرینکن جهت بهره برداری از آب دریا منجر به کسب درآمد کافی از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح برای یک خانوار روستایی می شود.

علینقی صالحی افزود: سطح زیر کشت کل محصولات زراعی این استان، 81 هزار هکتار با تولید حدود یک میلیون و 370 هزار تن در سال 89 بوده که از این مقدار تولید، یک میلیون و 200 هزار تن مربوط به محصولات سبزی و صیفی از جمله گوجه فرنگی ، بادمجان، خیار سبز، هنددوانه، پیاز، سیب زمینی و... بوده و مابقی تولید به میزان 158هزار تن مربوط به سایر محصولات زراعی از جمله گندم، جو، ذرت دانه ای، کلزا، یونجه و غیره است.

وی اظهار داشت: از محصولات شاخص سبزی وصیفی در استان، محصول گوجه فرنگی با سطح زیر کشت 13 هزار هکتار است که با توجه به محدودیتهای منابع آبی و خاکی استان، دارای متوسط عملکرد پایین30تن بوده که می توان با روشهای جدید گام موثر در افزایش تولید برداشت.

صالحی گفت: به همین جهت، احداث کاشت داربستی محصولات سبزی وصیفی و تولید قابل ملاحظه محصول در آن، جزو اولویتهای سازمان در سال زراعی 90-89 قرار گرفت که ضمن آن 40 هکتار از اراضی زراعی استان در هشت شهرستان مورد بهره برداری جهت کشت داربستی گوجه فرنگی قرار گرفته که با تولیدی به میزان شش هزار و 800 تن و کاهش هزینه، راهبردی جهت بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان شده است.

وی بیان داشت: با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح کشت داربستی محصولات سبزی و صیفی گوجه فرنگی، طی دو سال گذشته در استان و کاهش منابع آبهای زیرزمینی و افزایش میزان شوری آبهای مذکور به دلیل بهره برداری بی رویه، جهت گیری به سوی استفاده از آب دریا از طریق نصب آب شیرینکن منطقی به نظر می رسد.

صالحی ادامه داد: به منظور توسعه و ترویج کشت های داربستی با آب دریا در سال زراعی 91- 90 طرح مذکور برای اولین بار در سطح 10 هکتار و به صورت الگویی در شش شهرستان از جمله بندرخمیر، بندرعباس، بندرلنگه، سیریک، جاسک و قشم اجرا می شود.

صالحی اظهار داشت: براساس نتایج بدست آمده، اجرای این طرح می تواند در سطح استان تحولی از نظر میزان تولید و بهره برداری از سایر منابع آبی (آب دریا) ایجاد کند به طوریکه 30 درصد از سطح زیرکشت گوجه فرنگی فضای باز کاهش یافته و به همین میزان به تولید استان اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: افزایش تولید هشت برابری کشت داربستی نسبت به کشت سنتی یکی از امتیازات مهم اجرای کشت داربستی در مقایسه با کشت سنتی است که با توجه به اینکه کیفیت محصول کشت داربستی از مرغوبیت و بازار پسندی بالائی برخوردار است لذا از لحاظ قیمت و عرضه و تقاضا نسبت به کشت سنتی دارای ارزش افزوده بیشتری است.

مهندس صالحی، افزود: برنامه های متعددی برای گسترش وترویج این طرح از جمله آموزش وترویج بهره برداران از طریق رسانه ها، آموزش کارشناسان درقالب برگزاری کارگاه و دوره های کوتاه مدت وآموزش انفرادی وگروهی به بهره برداران انجام و یا در حال انجام شدن است.

به گفته وی، از مزایای این طرح، کاهش 10برابری هزینه احداث سازه داربستی نسبت به احداث سازه گلخانه ای، افزایش عملکرد نسبت به روش سنتی، افزایش تراکم بوته در واحد سطح (250 هزار بوته ) نسبت به کشت سنتی (12 هزار بوته)، کیفیت بالای محصول وبازار پسندی، است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، سهولت در برداشت، ایجاد اشتغال، استفاده از آب دریا به عنوان منبع جایگزین آب های زیرزمینی و سطحی، صرفه جویی در مصرف آب، کاهش مصرف سموم قارچ کش نسبت به کشت سنتی به نسبت یک بهچهار و کنترل بیماریها وآفات نسبت به کشت سنتی را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.