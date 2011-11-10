السد قطر پرافتخارترین تیم باشگاهی هندبال آسیاست/ در انتظار اولین جام ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از فردا جمعه با حضور 10 تیم عربی و تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان ایران در شهر دمام عربستان آغاز می‌شود که تیم هندبال السد قطر با کسب پنج عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم این رقابت‌هاست.

این رقابت‌ها از سال 1998 بصورت رسمی و در غیاب تیم‌های شرق آسیا آغاز شد. قضاوت‌های پرحرف و حدیث داوران عربی در تقابل تیم‌های عربی و تیم‌های شرق آسیا، باعث حضور نیافتن این تیم‌ها در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از ابتدای آغاز آن شده است.

نخستین دوره این مسابقات در شهر امان اردن برگزار شد که با قهرمانی تیم الکاظما کویت همراه شد. در این سال‌ها 6 عنوان قهرمانی به تیم‌های کویتی رسیده که الکاظما و القادسیه (هرکدام 2 مرتبه)، الفحیحیل و الصلیبیخات (هرکدام یک مرتبه) فاتح این جام شده‌اند. تیم‌های قطری پنج مرتبه (هر پنج قهرمانی توسط السد بدست آمد)، عربستان یک مرتبه توسط الاهلی و لبنان توسط السد در آخرین دوره این مسابقات در سال 2010، عنوان قهرمانی را کسب کرده‌اند.

همچنین تیم‌های کویتی با کسب 6 عنوان قهرمانی، 6 عنوان نایب قهرمانی و 2 عنوان چهارمی بهترین کشور در این جام هستند. کشور قطر با پنج قهرمانی و 2 نایب قهرمانی، 2 عنوان سومی و سه عنوان چهارمی و کشور عربستان با یک قهرمانی، 2 نایب قهرمانی، 2 عنوان سومی و یک مقام چهارمی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این بین تیم‌ سپاهان ایران با کسب یک نایب قهرمانی در مسابقات 2004 تهران، یک مقام سوم در رقابت‌های 2007 کویت و یک عنوان چهارمی در پیکارهای 2001 اصفهان پرافتخارترین تیم کشورمان در این جام است و تیم ذوب‌آهن با کسب 2 عنوان سومی در مسابقات 1998 اردن و رقابت‌های 2009 اردن و یک مقام چهارمی در پیکارهای 2010 لبنان و تیم‌های پیکان سبزوار با کسب عنوان چهارم در مسابقات 2000 کویت و کرمان با کسب عنوان چهارمی در پیکارهای 2007 کویت، دیگر افتخارات تیم‌های ایرانی را در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا رقم زدند.

براین اساس باید گفت 2 تیم ایرانی ذوب‌آهن و سپاهان ایران در صورت قهرمانی در چهاردهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا برای نخستین مرتبه جام قهرمانی این رقابت‌ها را به ایران خواهند آورد.

برنامه دیدارهای تیم‌های ایرانی حاضر در چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا به این شرح است:

جمعه 20 آبان‌ماه:

* سپاهان ایران - مظهر عربستان (ساعت 14)

* ذوب آهن ایران - الجیش قطر (ساعت 16)

شنبه 21 آبان‌ماه:

* ذوب آهن ایران - نفت عراق (ساعت 18)

* سپاهان ایران - فهیهل کویت (ساعت 16)

دوشنبه 22 آبان‌ماه:

* سپاهان ایران - الاهلی قطر (ساعت 16)

* ذوب آهن ایران - الشباب کویت (ساعت 16)

سه‌شنبه 23 آبان:

* سپاهان ایران - الاهلی امارات (ساعت 16)

* ذوب آهن ایران - الصداکا لبنان (ساعت 14)

پنجشنبه 25 آبان:

* سپاهان ایران - السد لبنان (ساعت 12)

* ذوب آهن ایران - الخلیج عربستان (ساعت 20)

اسامی تیم‌های اول تا چهارم دوره‌های گذشته این مسابقات هم به شرح زیر است:

1998 - امان اردن: 1- الکاظما کویت، 2- الاهلی اردن، 3- ذوب‌آهن ایران، 4- السالت اردن

1999 - اصفهان ایران: 1- الکاظما کویـت، 2- السالمیه کویت، 3- الهلال بحرین، 4- السد قطر

2000 - کویت سیتی کویت: 1- السد قطر، 2- الصلیبیخات کویت، 3- الهلال بحرین، 4- پیکان سبزوار ایران

2001 - اصفهان ایران: 1- السد قطر، 2- السالمیه کویت، 3- النجمه بحرین، 4- سپاهان ایران

2002 - دبی امارات: 1- السد قطر، 2- الاهلی کویت، 3- الاهلی عربستان، 4- النجمه بحرین

2003 - بیروت لبنان: 1- السد قطر، 2- الاهلی قطر، 3- النصر امارات، 4- السالمیه کویت

2004 - تهران ایران: 1- الفحیحیل کویت، 2- سپاهان ایران، 3- باربار بحرین، 4- السد قطر

2005 - امان اردن: 1- السد قطر، 2- الصلیبیخات کویت، 3- الاهلی بحرین، 4- الاهلی عربستان

2006 - مسقط عمان: 1- القادسیه کویت، 2- الریان قطر، 3- الاهلی عربستان، 4- مسقط کلوپ عمان

2007 - کویت سیتی کویت: 1- القادسیه کویت، 2- الصلیبیخات کویت، 3- سپاهان ایران، 4- کرمان

2008 - جده عربستان: 1- الاهلی عربستان، 2- النور عربستان، 3- السد قطر، 4- الفحیحیل کویت

2009 - عمان اردن: 1- الصلیبیخات کویت، 2- السد لبنان، 3- ذوب‌آهن ایران، 4- السد قطر

2010 - بیروت لبنان: 1- السد لبنان، 2- مظهر عربستان، 3- السد قطر، 4- ذوب‌آهن ایران