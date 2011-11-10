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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

آذر خبر داد:

میزان خانوارهای غایب در سرشماری بالاست/ غیبت 10 درصد خانوارها

میزان خانوارهای غایب در سرشماری بالاست/ غیبت 10 درصد خانوارها

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار ایران گفت: درصد خانوار های غایب در استان گلستان و کشور در این دوره سرشماری بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان افزود: درصد خانوارهای غایب کل کشور 10 درصد است واین آمار در گلستان هشت در صد است.

وی اظهار داشت: به همین خاطر ما زمان را در سرشماری که از ابتدا از هشت صبح تا پنج عصر بود را برداشتیم و ماموران آمارگیر هر ساعتی که خانوار ها حضور داشتند می توانند به خانوار مراجعه کنند.

سرشماری تمدید نمی شود
وی با اشاره به اینکه ما چیزی به نام تمدید در سرشماری نداریم عنوان داشت: نرم غایبین در کشور یک تا سه درصد است و در سال 85 این نرم سه درصد بود.
 
آذر با بیان اینکه اگر غایبین در سرشماری سه درصد باشد نرمال است افزود: در گلستان سه روز اول سرشماری هشت درصد سرشماری انجام شد و در سه روز دوم 11درصد که این آمار در سه روز سوم به 15 درصد رسید.
 
عادل آذر تصریح کرد: سه روز چهارم آمارگیری در گلستان 17 درصد سرشماری انجام شد که در سه روز پنجم به 15 درصد رسید که این افت به دلیل بدی آب وهوا بود.
 
رئیس مرکز آمار ایران بیان داشت: پیش بینی ما این است که سرشماری تا 20 آبان پایان پذیرد.
 
وی افزود: در گلستان  به ویزه شهر گرگان شماره ملی نسبت به بقیه شهر ها پایین تر است و ندادن شماره ملی از مشکلات سرشماری در گلستان است.
 
وی  ادامه داد: گلستان در سرشماری در بقیه موارد جزو استان های خوب بوده است .
کد مطلب 1456815

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