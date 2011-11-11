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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

کاشانی به مهر خبر داد:

نمایشگاه کتاب کرمان در بخش کتب تخصصی دچار کمبود است

نمایشگاه کتاب کرمان در بخش کتب تخصصی دچار کمبود است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر بافت با اشاره به اینکه اغلب نمایشگاه ها در بخش کتب تخصصی دارای کمبودهای خاص خود هستند، گفت: در نمایشگاههای کتاب کشور دچار تکرار انتشار هستیم و این یکی از اشکالات عمده انتشارات کشور برای افراد تحصیل کرده با نیازهای جدید است.

علیرضا کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاید تکرار انتشار و عنوان کتابها به استقبال مردم برگردد ولی مطمئنا عناوین جدید تر می تواند مردم را جذب کند که باید روی آن سرمایه گذاری کرد.

وی اظهار داشت: در اغلب نمایشگاههای کتاب کشور و حتی نمایشگاه کتاب تهران به جز معدودی انتشارات بقیه دارای عناوین تکراری هستند.

کاشانی تصریح کرد: به نظر می رسد سال به سال برغنای کتابها افزوده می شود ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی پیش رو داریم.

وی درباره نمایشگاه کتاب کرمان نیز گفت: خوشبختانه چیدمان خوب کتابها و نظمی که ارشاد در قرار گرفتن عناوین در سالنهای تخصصی به کار برده است، نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده و به بازدید کنندگان در انتخاب کتاب مورد نظرکمک کرده است.

کاشانی بیان داشت: در انتخاب کتاب عنوان نویسنده و انتشارات خیلی مهم است چرا که برخی انتشارات فاخر تنها به چاپ کتابهای مفید و تاثیرگذار اقدام می کنند که جای توجه دارد.

رئیس شورای شهر بافت تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب کرمان بازدید کننده شهرستانی نیز دارد، سه ساعت تعطیلی نمایشگاه باعث خستگی و اتلاف وقت بازدید کنندگان می شود که باید فکری به حال این قضیه در سالهای بعدی کرد.

کد مطلب 1456816

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