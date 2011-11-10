عدالت محوری مهمترین رویکرد شورای شهر قم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در مراسم افتتاح و بهره برداری از اولین پارکومتر هوشمند شهر قم که قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور شهردار قم و جمعی از مسئولان استان در سالن هتل خورشید برگزار شد، با بیان اینکه توجه شورای شهر بر عدالت محوری است، تصریح کرد: مهم ترین رویکرد شورای شهر قم بر عدالت محوری در همه مناطق به ویژه مناطق محروم شهر است و همواره در این مسیر گام برمی دارد.



وی با تاکید بر اینکه راه اندازی پارکومترهای هوشمند در شهر قم نیز در راستای همین عدالت محوری است، اظهار داشت: برخی مغازه داران از نصب پارکومترها در مقابل مغازه خود گله مند بودند اما برای آنان نیز روشن شد که این کار از نظر اقتصادی به نفع آنهاست و مردم به راحتی با پیدا کردن جای پارک مناسب می‌توانند از این مغازه ها خرید خود را انجام دهند.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان این که همه پروژه‌های شهرداری و شورای شهر قم در راستای خدمت رسانی به مردم است، یادآور شد: از جمله این پروژه ها می توان به احداث میدان بزرگ امام خمینی(ره) و مترو و منوریل اشاره کرد که در بحث منوریل کار به خوبی در حال انجام است و تنها یک دغدغه و آن هم چگونگی عبور آن از مقابل حرم مطهر وجود دارد.



آتش زر تصریح کرد: چگونگی این عبور که مشکلی برای قداست و توسعه آینده حرم مطهر حضرت معصومه(ص) ایجاد نکند همواره از دغدغه‌های شورای شهر قم است و به مردم این اطمینان داده می شود که هیچ مشکلی در این زمینه پیش نخواهد آمد.



بر پایه این گزارش، در پایان این مراسم با حضور جمعی از مسئولان شهرداری و استان قم از اولین پارکومتر هوشمند قم رونمایی و طریقه استفاده از آن نیز توسط یکی از پارک بان‌ها برای حضار توضیح داده شد.



همچنین در این مراسم از عوامل و دست اندرکاران شهرداری و نیروی انتظامی در اجرایی شدن این طرح در شهر قم با اهدای هدایایی تجلیل شد.