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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

جهان افروز خبر داد:

کارگاه آموزشی "ووینام" در لرستان برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی "ووینام" در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان لرستان گفت: به منظور ارتقای سطح دانش اعضا این هیئت، کارگاه آموزشی منطقه‌ای رشته ورزشی "ووینام" با حضور استان‌های همجوار در خرم آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌انگیز جهان‌افروز در این رابطه اظهار داشت: این کارگاه آموزشی شامل کلاس‌های مربیگری عملی، داوری و استاد فنی است که به مدت دو روز از سوم آذرماه در سالن خانه رزمی شهرستان خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کارگاه در دو بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا برگزار می‌شود، گفت: هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مربیان، داوران و ورزشکاران را در دستور کار قرار داده است.

رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان لرستان یادآور شد: "ووینام" یکی از شش سبک اصلی فدراسیون ورزش های رزمی است که دارای ساختار بین‌المللی و جهانی است.

کد مطلب 1456830

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