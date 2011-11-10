به گزارش خبرگزاری مهر، روحانگیز جهانافروز در این رابطه اظهار داشت: این کارگاه آموزشی شامل کلاسهای مربیگری عملی، داوری و استاد فنی است که به مدت دو روز از سوم آذرماه در سالن خانه رزمی شهرستان خرمآباد برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کارگاه در دو بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا برگزار میشود، گفت: هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مربیان، داوران و ورزشکاران را در دستور کار قرار داده است.
رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان لرستان یادآور شد: "ووینام" یکی از شش سبک اصلی فدراسیون ورزش های رزمی است که دارای ساختار بینالمللی و جهانی است.
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