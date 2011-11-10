ارزشهای ایثار و شهادت برای نسل جوان آموزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد دیانی ظهر پنجشنبه در چهارمین یادواره شهدای گمنام بابلسر با اشاره به منزلت شهدا نزد خداوند افرود: اگر شهید نزد خداوند مقامی داشته باشد، شهید گمنام مقام والایی دارد، شهدا مراتبی دارند و شهید گمنام مقام ویژه ای دارد زیرا شهید گمنام در راه خداوند از نام خود گذشته است.

وی با توجه به ولایت پذیری و الگو قرار دادن ائمه و درس گیری از شهدا گفت: لازمه شهادت وجود جنگ نیست، بلکه جنگ زمینه ای بود تا راه حق به سرعت پیموده شود و کسانی که به آرمان شهدا پایبندند باید بدانند که راه همان راهی است که شهدا پیش روی خود قرار دادند.

دیانی، آگاه ساختن نسل جوان را از اساسی ترین امور دانست و بیان داشت: باید برای نسل جوان گفته شود که جنگ ما از سال 59 آغاز نشده بلکه جنگ از سال 42 و از زمانی شروع شد که امام راحل ندای حق خواهی سر داد و از آن زمان بود که دنیای استکبار سینه های مومنان این مرز و بوم را هدف قرار دادند.

رئیس کنگره سیره شهدای کشور با روایت خاطراتی از شهدا ادامه داد: جنگ در تیر ماه 67 با پذیرش قطعنامه پایان نپذیرفت و تا کنون ادامه دارد و دشمن همچنان در عرصه با سلاح قوی تر حضور دارد و این بار از راهی دیگر با هدف قرار دادن نسل جوان وارد شده و آن راه هجوم فرهنگی و قتل عام فرهنگی است.