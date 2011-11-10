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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

بانوان برتر شطرنج‌باز ایلام معرفی شدند

بانوان برتر شطرنج‌باز ایلام معرفی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: نفرات برترمسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان در محل خانه شطرنج ایلام معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برترمسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان ایلام در محل خانه شطرنج ایلام معرفی شدند.

در این رقابت‌ها 20 شطرنج باز زن از شهرستان‌های ایلام، مهران، دهلران، آبدانان، دره‌شهر، ایوان و شیروان چرداول برای انتخاب افراد برتر باهم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها خانم ها "صیادی، خدایاری و کرمی" به ترتیب عنوان های نخست تا سوم را از آن خود کردند و به عضویت تیم منتخب شطرنج بانوان استان ایلام برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور درآمدند.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

کد مطلب 1456839

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