محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت صبا در اردوی آماده سازی کیش، اظهار داشت: بازیکنان صبای قم تمرینات خوبی را در کیش سپری می کنند و از هر لحاظ برای ادامه مسابقات لیگ برتر نیز آماده هستند.



وی ادامه داد: از نخستین روز تمرینات در کیش، کادر فنی صبای قم با برنامه ریزی مشخص و مدون کارهای آماده سازی تیم را با حضور آماده بازیکنان پیگیری می‌کنند و یک دیدار تدارکاتی نیز برگزار کردیم تا تیم در تعطیلات لیگ برتر از شرایط مسابقه خارج نشود.



سرپرست باشگاه صبای قم با بیان اینکه اردوی کیش برای تقویت میزان آمادگی بازیکنان صبا موثر خواهد بود، تأکید کرد: در این برهه زمانی که اکثر نقاط کشور به خصوص قم و تهران از وضعیت نامناسب جوی برخوردار است، در کیش فضا و امکانات بسیار خوبی برای تمرین تیم فراهم است.



وی با بیان اینکه تیم صبای قم در بهترین شرایط تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر سپری می‌کند، بیان داشت: به اعتراف برخی بازیکنان اردوی بسیار خوب و مفیدی در حال برگزاری است و همه شرایط لازم برای این اردو تدارک دیده شده است.



رمضان بیگی اضافه کرد: با توجه به اینکه بازی ما در هفته سیزدهم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با تیم استقلال تهران خواهد بود، تمام بازیکنان با انگیزه بالا در تمرینات حضور دارند تا بتوانند نظر کادر فنی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم در این دیدار را جلب کنند.



وی عنوان داشت: به هر حال جدال ما با استقلال تهران مصاف تیم هایی اول و سوم جدول رده بندی است در حالی که فاصله ما با یکدیگر تنها یک امتیاز است اما انگیزه بازیکنان آنقدر بالا است که انشاءالله با شکست استقلال، صبا بار دیگر صدرنشین لیگ خواهد شد.



سرپرست باشگاه صبای قم یاد آور شد: اردوی صبای قم در جزیره کیش تا بیستم آبان یعنی فردا جمعه ادامه خواهد داشت و انشاءالله بعد از اینکه تیم از کیش بازگشت، تمرینات خود را در قم و تهران پیگیری می‌کند تا آماده دیدار حساس هفته سیزدهم با استقلال تهران شود.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته سیزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، از ساعت 16 و 30 دقیقه روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می شود.



این در حالی است که تا پایان دوازدهمین هفته از نیم فصل نخست لیگ یازدهم، استقلال تهران با کسب 26 امتیاز در صدر قرار دارد، نفت تهران با 25 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مکان دوم ایستاده است و صبای قم با 25 امتیاز تیم سوم جدول رده بندی محسوب می شود.

