آموزش مهندسان بدون توجه به نیازهای آنها صورت می گیرد

ابراهیم شیرانی در حاشیه کنفرانس آموزش مهندسان در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه نمی‌توان نیاز روز جامعه را با آموزش سنتی مهندسی برآورده کرد، افزود: در نظام‌های آموزشی جهان سه موج اصلاحات از سال 1970 تا سال‌های اخیر مطرح شده که موج اثر بخشی درونی از دهه 1970 آغاز و اثر بخشی میانجی از دهه 1980 و اثر بخشی آینده از آغاز قرن بیست و یکم آغاز شد.

وی ادامه داد: در دهه نخست تمرکز روی بهبود عملکرد درونی موسسه‌های آموزشی و به طور کلی بهبود فرایند تدریس و یادگیری در کلاس درس به طور خاص بود که در دهه دوم این تمرکز روی بهبود ساختارها، فرایندها واقدامات در سطوح مختلف آموزشی در راستای تعامل بهتر نظام آموزش عالی با جامعه قرار گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: در دهه سوم نیز کارکردهای جدید موسسه‌های آموزشی و تغییر پارادایم آموزش در هزاره جدید در اولویت قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در آموزش مهندسان به نقش مدیریتی آنان توجه نمی‌شود، افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مهندسان امروز، مدیران فردا را تشکیل می‌دهند، سعی شود در آموزش این افراد به این مهم نیز توجه شود.

شیرانی اظهار داشت: آموزش مهندسان باید با نیاز کشور هماهنگ باشد، به گونه‌ای که آنان را به منظور مرتفع کردن آموزش‌های کشور آماده کرده و به بازار معرفی کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه در مبحث آموزش مهندسان به اطلاعات و تعهداتی که مهندسان در قبال آینده دارند نیز توجه شود، تصریح کرد: آموزش مهندسان در ایران تفاوت‌های زیادی با دیگر کشورهای جهان دارد و به نگاه متفاوتی به این قشر در داخل کشور وجود دارد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال بیشتر مهندسان در داخل کشور نقش مدیریتی داشته و به عنوان یک مدیر تاثیر فراوانی در پیشرفت یا شکست آن اداره ایفا می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: در بخش آموزش دانشجویان مهندسی لازم است به نیازهای جامعه و حتی نقش مدیریتی مهندسان پیش‌بینی شده و به طور خاص به آنها توجه کرد.