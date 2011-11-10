کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز یک ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز روز چهارشنبه در آیین یک سالگی کانون پرورشی کودکان و نوجوانان استان البرز این کانون در کرج گفت: ایران (آمریکا و همدستانش) از ایران اسلامی واهمه دارند و می خواهند از هر طریق ممکن به ما ضربه بزنند اما به فرموده امام خمینی (ره) آمریکا هچ غلطی نمی تواند بکند و شاهد این مسئله بیداری ای است که امروز در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده که نشات گرفته از نفس مسیحایی امام (ره) و خون پاک شهیدان عزیز است.

صفی الله رمضانخانی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی است که حرف می زند و دشمنان تمام قوای خود را بسیج کرده اند در مقابل ایران بایستند و زمان نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی ایران با رهبری داهیانه انقلاب پیروز است و سربلند و ما هر چه جلوتر می رویم به اوج می رسیم.

وی گفت: باید تلاش کنیم فرزندان مفیدی را برای این مرز و بوم تربیت کنیم که ادامه دهنده راه امام بزرگوار (ره) ،شهدای گرانقدر و گوش دهنده فرامین رهبر معظم انقلاب باشند.

رمضانخانی در ادامه با اشاره به عملکرد موفق کانون در این یکسال افزود: پس از تشکیل استان البرز ،اقدامات بسیار شایسته ای از جانب استاندار و سایر نهادها و ادارات کل استان صورت گرفته که جای تقدیر دارد و کانون نیز در این ایام روند رو به رشدی را داشته است.

وی مربیان کانون را عناصر مهمی خواند که می توانند دید مثبتی را در جامعه ایجاد کنند و با اشاره به این که عشق به مربی در ذات کودکان ونوجوانان نهفته است ،آنان را عواملی تاثیر گذار خواند.

وی با اشاره به فعالیت های مهم کانون در یک سال گذشته نظیر برگزاری جشنواره پویا نمایی بین المللی، جشنواره قصه گویی ، برگزاری سلسله همایش های فرزند پروری، نمایشگاه پرورش خلاقیت، اجرای 65 برنامه فرهنگی در سطح استان و اشتغال 17 نفر پرسنل جدید و... با وجود جدید التاسیس بودن استان کارهای بزرگی دانست.

وی اظهار داشت: کتابخانه ها باید خانه های امید کودکان ونوجوانان باشند و مربیان با بهره گیری از امکانات و تجارب می توانند افراد مفیدی را برای مملکت تربیت کنند.

