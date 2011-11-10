ایلام در ردیف آخر استانهای کشور در زمینه تعداد افراد زندانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فارس نوری بیان کرد: این استان از حیث معرفی مجرمان به زندان در رده و جایگاه آخرین استان کشور قرار دارد.

وی بیان داشت: ایلام در این زمینه سی و یکمین استان کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کاهش زمان محکومیت های زندان از سیاستهای مهم دادگستری است، ادامه داد: سعی می شود سایر روشهای تنبیهی مجرمان جایگزین محکومیت زندان شود.

نوری اضافه کرد: خوشبختانه اکنون کمترین احکام صادره توسط قضات برای محکومان، حکم زندان است.

وی با اشاره به این که زندانهای ایلام از قدیمی ترین بازداشتگاه های ساخته شده کشور است، گفت: در طول 30 سال گذشته توسعه زندان در این استان انجام نگرفته است.