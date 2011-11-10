تشکیل دبیرخانه متمرکز زرشک، زعفران و عناب در خراسان جنوبی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی در بیرجند، اظهار داشت: در صورت محقق شدن این مصوبه و هماهنگی آن با اهداف دبیرخانه، تحول بزرگی در زمینه اقتصادی استان رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه پس از تشکیل این دبیرخانه، راه اندازی اتاق فکر یا طرح و برنامه ضروری به نظر می رسد، افزود: استفاده از توان دانشگاهیان، برگزاری همایش های ملی برای تجدید تحقیقات و حرکت به سوی اهداف و معرفی محصولات به طور خاص باید در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به تازه تاسیس بودن استان، عنوان کرد: هم اکنون محدویت های زیرساختی در استان وجود دارد که باید مورد توجه و اهتمام ویژه مسئولان قرار گیرد.

هیچگونه سرمایه گذاری برای محصولات استراتژیک استان انجام نشده است

وی با اشاره به سه محصول استراژیک زعفران، زرشک و عناب در خراسان جنوبی، تاکید کرد: هیچگونه سرمایه گذاری در زمینه محصولات استراژیک در استان انجام نشده است.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به اهمیت این محصولات در توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: تاکنون به معنای واقعی به این محصولات پرداخته نشده و به آن بی توجهی شده است.

وی عدم اقدام در راستای بسته بندی، بازاریابی، مروج و مشوق، عدم حمایت کافی، عدم تحقیقات و پژوهش های مثبت در کاشت، داشت و برداشت و توزیع را از جمله چالش های پیش روی محصولات استراتژیک این استان برشمرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه کلیله آحاد جامعه از جمله خود کشاورزان نیز از خاصیت ها و مزایای زرشک و عناب بی اطلاع هستند، تصریح کرد: در این زمینه باید اطلاع رسانی ها افزایش یافته و این محصولات استان در سطح کشور مطرح شود.

وی در ادامه اتصال بین دبیرخانه و دانشگاه ها را از جمله پیشنهادات در راستای کاهش چالش های محصولات کشاورزی استان عنوان کرد و بیان داشت: به وسیله دانشگاه ها نیازهای جامعه باید مرتفع شده و بویژه نیازهای کشاورزان به وسیله افزایش دانش و اطلاع رسانی برطرف شود.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه در این راستا دولت و نظام نیز باید در زمینه ارائه خدمات، برداشت، توزیع، بازاریابی و بسته بندی محصولات از کشاورزان حمایت کنند، افزود: این در حالی است که کشاورزان خود قادر به انجام به این اقدامات نیستند و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: صادرات محصولات استراژیک خراسان جنوبی در اقتصادی ملی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام ابراهیمی تبلیغات در زمینه انتخاب نوع زرشک و عناب در تحقیقات را از دیگر پیشنهادات در زمینه محصولات استان برشمرد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خشکسالی 14 ساله در این استان، یادآور شد: تنها راهکار رفع مشکل کشاورزان کاشت محصولات متناسب باکم آبی است.