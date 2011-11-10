رودخانه بابلرود تهدیدی برای شهروندان/ تامین سلامت در اولویت باشد

رئیس شورای اسلامی شهر بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: عدم لایروبی رودخانه بابلرود و رودخانه های منتهی به این رودخانه امنیت مالی و جانی بیش از 300 هزار شهروند بابلی را تهدید می کند.

حجت الاسلام علی فلاح بیان داشت: علیرغم اینکه قبلا ازطریق نامه و رسانه ها،اعلام خطر کرده، ولی متاسفانه اقدام خاصی درمورد بخشی از مسیر این رودخانه انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر رودخانه بابلرود از ابتدا تا انتهای مسیر و رودخانه های فرعی که به بابلرود می ریزد، لایروبی نشوند امنیت بیش از 300 هزار نفراز شهروندان و ساکنان روستاهای حاشیه این رودخانه به مخاطره می افتد.

فلاح، تجاوز به حریم و بستر رودخانه توسط برخی اشخاص را از دیگر عوامل خطرساز برای امنیت مالی و جانی شهروندان بابلی ذکرکرد و یادآورشد: اگر تجاوز به بستررودخانه را برطرف نکنیم خطر بسیار بزرگی شهروندان بابلی را تهدید می کند و این رودخانه را که از سرمایه های این منطقه است به یک معضل مبدل می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل ادامه داد: وجود رودخانه های مثل بابلرود می تواند برای شهرهای ما یک سرمایه باشدواعتقاد داریم بابلرود یک گنج پنهانی بوده که اگر مسئولان مربوطه حسن تدبیر به خرج دهند این سرمایه می تواند در جهت ایجاد اشتغال و در جهت ایجاد تفرج و شادابی برای شهروندان بسیار نقش آفرین باشد.

وی افزود: متاسفانه به واسطه بی توجهی مسئولان مربوطه اکثر شهروندان در هنگام بارندگی های شدید،خوف طغیان این رودخانه را دارند و هرلحظه احتمال می رود با بالا آمدن آب مشکلی برای شهروندان بابلی بوجودآید.

فلاح گفت: از مدیریت آب استان و شهرستان بابل، انتظارداریم نسبت به لایروبی رودخانه بابلرود و رودخانه های منتهی به این رودخانه و نسبت به رفع تجاوزات و آزادسازی بسترهای این رودخانه ها اقدام کنند.

وی تاکید کرد: با پیگیری شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل و فرمانداری بابل پیمانکاری برای لایروبی رودخانه بابلرود از پل درزی کلا تا پل محمد رسول الله(ص) انتخاب شده که ما امیدواریم با لایروبی این قسمت حداقل بخشی از مشکلات ناشی از طغیان رودخانه بابلرود برطرف شود.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.