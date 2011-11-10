آمار نقش کلیدی در تقسم عادلانه امکانات شهرستانها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رستگار بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل تعاون استان درخصوص ارائه آمار صحیح گفت: در ارائه آمار صحیح بویژه کارجویان باید دقت لازم صورت گیرد.

نماینده مردم شهرستان گنبد کاووس در مجلس اظهار داشت: با عنایت به اینکه قبلا توانمند سازی و فرهنگ سازی در خصوص کارهای گروهی صورت نگرفته، به همین دلیل رغبت برای ایجاد شرکت های تعاونی و کارهای دسته جمعی وجود نداشت.

رستگار عنوان کرد: در حال حاضر با اطلاع رسانی های مناسب، فرهنگ سازی، و آموزشهای حرفه ای که بواسطه آن می توان فن و علم را در اختیار کارجویان قرارداد، افراد بیشتر و بهتر به سمت و سوی تشکیل تعاونی و کار گروهی روی خواهند آورد.

طبق آمار در سالجاری 62 درصد اشتغال گلستان محقق شد.