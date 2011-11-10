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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

رستگار:

آمار نقش کلیدی در تقسم عادلانه امکانات شهرستانها دارد

آمار نقش کلیدی در تقسم عادلانه امکانات شهرستانها دارد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس گفت: آمار نقش مهم و کلیدی را در تقسیم عادلانه امکانات در شهرستانها ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رستگار بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل تعاون استان درخصوص ارائه آمار صحیح گفت: در ارائه آمار صحیح بویژه کارجویان باید دقت لازم صورت گیرد.

نماینده مردم شهرستان گنبد کاووس در مجلس اظهار داشت: با عنایت به اینکه قبلا توانمند سازی و فرهنگ سازی در خصوص کارهای گروهی صورت نگرفته، به همین دلیل رغبت برای ایجاد شرکت های تعاونی و کارهای دسته جمعی وجود نداشت.

رستگار عنوان کرد: در حال حاضر با اطلاع رسانی های مناسب، فرهنگ سازی، و آموزشهای حرفه ای که بواسطه آن می توان  فن و علم را در اختیار کارجویان قرارداد، افراد بیشتر و بهتر به سمت و سوی تشکیل تعاونی و کار گروهی  روی خواهند آورد.

طبق آمار در سالجاری 62 درصد اشتغال گلستان محقق شد.

کد مطلب 1456861

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