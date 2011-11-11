تصاویر نجات یک بچه فیل و مادر گرفتار در باتلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این تصاویر مربوط به لحظه ای دراماتیک است که نشان می دهد فیل مادر و بچه اش در یک باتلاق خطرناک اسیر شده اند و در یک عملیات سخت به دست کارگران انجمن حفاظت از لانگوای جنوبی از مرگ حتمی نجات می یابند.

اعضای خانواده با نا امیدی سعی می کنند به مادر و بچه اش که در باتلاق اسیر شده اند کمک کنند





گل و لجن باتلاق به سرعت خشک می شوند و بنابراین پنجره زمان برای نجات آنها هر لحظه بسته تر می شود





تیم کارگران انجمن حفاظت از لانگوای جنوبی اول سعی می کنند بچه فیل را نجات دهند





بچه فیل با دیدن فرو رفتن مادرش در باتلاق فریاد کمک سر می دهد





بعضی معتقدند که نجات این مادر و بچه دخالت در یک رخداد طبیعی است



کارگران در آخرین تلاش موفق می شوند بچه فیل را نجات دهند درحالی که مادر همچنان به فرو رفتن ادامه می دهد



سرانجام بچه فیل به طور کامل از باتلاق بیرون می آید



از این لحظه تمام توجه کارگران به سوی فیل مادر معطوف می شود

اما نیروی انسانی به تنهایی نمی تواند این فیل بزرگسال سنگین را از میان گل و لای بیرون بکشد



پس از یک مبارزه، فیل مادر ناگهان احساس آزادی می کند و شروع به دست و پا زدن برای خلاصی از لجن می کند



فیل مادر که به دنبال فرزندش است آن را صدا می زند درحالی اعضای گروه امداد از یک تراکتور برای تجات فیل استفاده کرده اند



عملیات کمک همچنان ادامه دارد اما پایان تلاش نزدیک است