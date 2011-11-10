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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

پولادی:

طرح پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان در ایلام اجرا می شود

طرح پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان در ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: طرح پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان در ایلام اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی  اظهار داشت: روستاییان و عشایر فاقد بیمه تامین اجتماعی بزودی تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار می گیرند.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: روستاییان و عشایر از اقشار مولد جامعه هستند و دولت به منظور حمایت از آنها طرح پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان را اجرا خواهد کرد.

پولادی همچنین از اجرای این طرح در شهر های زیر 20 هزار خانوار خبر دادو گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می تواند تاثیر مثبتی به اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.

وی گفت: مردم عشایر و روستا دو قشر مهم در جامع هستند که نیازمند توجه ویژه در همه زمینه ها هستند.

کد مطلب 1456865

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